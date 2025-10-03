Edeeste: Desaprensivos cortan cables de transformadores y dejan sin electricidad a varios sectores

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó sobre la salida de operación de la Subestación Despacho, debido al corte de cables de transformadores.

La información está contenida en un comunicado, en el que indica que la salida de operación ocurrió para que el personal encargado pueda reparar el daño.

Hasta el momento se desconoce la identidad del responsable, o responsables, de este acto.

"Nuestros técnicos se encuentran trabajando de manera continua para restablecer el servicio eléctrico en el menor tiempo posible", leía parte del comunicado de Edeeste.

Asimismo, indicó que los sectores impactados por la salida de operación de la subestación son Borojol, Don Bosco, Gascue, San Carlos, Villa Consuelo, Villa Francisca, Calero, Villa Duarte, El Pensador, Isabelita, La Francia, Los Caracoles-Sans Souci, Los Mameyes, Los Molinos (Ozama).

También Pueblo Nuevo, Residencial Turístico Sans Soucí, Simonico, La Tablita, Los Coquitos de Las Américas, Parque del Este, Residencial Flor del Faro, Las Américas, Ciudad Colonial, La Atarazana, San Antón, San Lázaro, San Miguel, Santa Bárbara y Ciudad Nueva.