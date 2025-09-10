Tras casi dos años, abrirán este jueves puente de la avenida Hípica renovado

El paso a desnivel de la avenida Hípica sobre la autopista Las Américas queda abierto este jueves 11 al tránsito vehicular, tras haber pasado por un proceso de remodelación, informó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

La renovación del puente duró casi dos años.

La intervención implicó una reconstrucción del puente con el objetivo de garantizar su durabilidad. Se sustituyó la estructura que compone la rampa de salida y entrada desde Santo Domingo Hacia Boca Chica, explicó este lunes el MOPC.

“Se instaló un muro de contención para mayor seguridad, fueron mejorados los giros y se incluyó un carril de incorporación a la avenida Las Américas. Adicionalmente, se instalaron nuevas barandas de protección y remozamiento del entorno”, indicó.

La reapertura del paso a desnivel contribuirá al descongestionamiento del tránsito en la zona y a mejorar la conectividad entre sectores muy poblados de Santo Domingo Este, subrayó la entidad en un comunicado.

El puente fue cerrado en noviembre de 2023 debido al deterioro que presentaba la estructura.