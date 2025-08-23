Onda tropical provocará lluvias este sábado en el territorio nacional

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), informó que una onda tropical localizada sobre Puerto Rico generará lluvias sobre el territorio nacional este sábado.

“En horas de la mañana, estaremos observando nublados acompañados de aguaceros dispersos en provincias en el este y nordeste de la nación, como son: La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná y María Trinidad Sánchez”, dijo el Indomet.

Mientras que, en horas de la tarde los efectos de la onda tropical dejarán fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento sobre poblados en las provincias: Monte Plata, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, La Romana, Santo Domingo, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Peravia, Azua, Independencia, Bahoruco, Elías Piña, San Juan y Dajabón.

Sin embargo, el organismo indicó que las temperaturas se mantendrán bastante calurosas. Por tanto, exhortó a la población a mantenerse hidratados, vestir ropas ligeras y de colores claros y no exponerse de manera directa a la radiación solar, sobre todo en el periodo de 11:00 a. m. a 4:00 p. m.

Temperaturas

La temperatura mínima estará entre 22 °C y 24 °C y la máxima entre 33 °C y 35 °C.