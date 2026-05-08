Indomet pronostica un día muy caluroso; recomiendan tomar agua y utilizar ropa ligera

El Instituto Dominicano de Meteorología pronostica para este viernes muchas horas de sol en la mayor parte del territorio nacional, esto gracias a la influencia de un sistema anticiclónico que genera condiciones óptimas para hacer actividades al aire libre.

Las temperaturas continuarán calurosas, producto del viento del sureste. Mínimas entre 23 °C y 25 °C, y máximas entre 31 °C y 33 °C.

Santo Domingo se mantendrá con un día soleado y pocas nubes.

Provincias

Aunque en Constanza tendrá lloviznas en las horas matutinas, el resto del día será soleado como en estas provincias:

Santiago, Puerto Plata, Duarte, Peravia, San Pedro de Macorís, La Romana, La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal, Samaná, Monte Cristi, Azua, San Juan, Barahona, La Altagracia.

En ese orden, Indomet recomienda a los ciudadanos y turistas en el país tomar agua suficiente, vestir ropa ligera, preferiblemente de claros colores, y evitar la exposición prolongada al sol sin la debida protección ante los rayos ultravioleta.