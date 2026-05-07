Se agrava la salud de la niña Luna en Colombia, donde espera por cirugía

La pequeña Luna Mariet Enrique Bonilla continúa esperando por una mano solidaria para poder ser intervenida quirúrgicamente en un hospital LaCardio Bogotá, en Colombia, donde se encuentra ingresada a espera de una cirugía.

La situación de niña diagnosticada con una cardiopatía congénita compleja, se ha agravado en los últimos días mientras espera una cirugía especializada de corazón abierto.

Según explicó su madre, Rosa María Bonilla Montero, la menor padece una cardiopatía congénita cianótica con dependencia ductal y corazón hipoplásico, una condición de alta complejidad que requiere atención médica urgente para preservar su vida.

La familia viajó a Colombia con la esperanza de que la niña fuera sometida a un cateterismo; sin embargo, tras nuevas evaluaciones, los médicos determinaron que necesita una intervención mucho más compleja y costosa.

Según explicó la madre, la infante contrajo un virus respiratorio en el hospital lo que ha complicado aún más su estado de salud e impide cualquier traslado en este momento.

Los familiares señalaron que, debido a la emergencia médica, no pudieron regresar al país en la fecha prevista y perdieron sus vuelos programados. También enfrentan dificultades económicas, ya que no cuentan con seguro médico en Colombia y deben cubrir todos los gastos de manera privada.

De acuerdo con la familia, el centro médico pide alrededor de RD$400,000 para continuar con la atención y avanzar con el tratamiento necesario.

Ante la situación, la atormentada madre de la menor hizo un llamado a la solidaridad de la población y solicitó apoyo económico, difusión del caso y oraciones por la recuperación de su hija.

Asimismo, pidió respaldo a las autoridades dominicanas, incluyendo al presidente Luis Abinader y a la primera dama Raquel Arbaje, de quien según indicó, ya han recibido una ayuda de 23,000 dólares, aunque todavía necesitan reunir una parte importante del costo total del procedimiento.