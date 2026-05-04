Para la playa este feriado: Hay mucho calor y pocas lluvias

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este lunes feriado se espera que un sistema de alta presión continúe dominando las condiciones meteorológicas, lo que limitará la ocurrencia de aguaceros en gran parte del territorio nacional.

Sin embargo, se esperan algunas lluvias pasajeras en horas matutinas en provincias de la zona oriental y costa caribeña del país, como La Altagracia, La Romana y Barahona; mientras en la tarde, podrían observarse chubascos aislados y posibles tronadas en localidades en la cordillera Central y Valle del Cibao, como Santiago, Santiago Rodríguez y Dajabón, causados por los efectos asociados al ciclo diurno.

En cuanto a las temperaturas, estas serán calurosas, debido a la época del año y el viento cálido del sureste, por lo que se le recomienda a la población ingerir suficientes líquidos, vestir ropa ligera y no exponerse directamente a la radiación solar sin la debida protección.

Conforme al último informe del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), se mantiene en alerta verde a Valverde, especialmente las comunidades desde el contraembalse de la presa de Monción hasta la confluencia con el río Yaque del Norte.

Ante esto, se prohíbe el uso de balnearios desde el contraembalse de la presa de Monción hasta la confluencia con el río Yaque del Norte.

El COE recomienda a la población de la zona, no cruzar ríos, arroyos ni cañadas con alto volumen de agua; evitar actividades recreativas en ríos, arroyos y cañadas.

Así como mantenerse atentos a los boletines oficiales del COE.