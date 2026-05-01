Continúan las lluvias este viernes: COE mantiene 18 provincias en alerta

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que durante la tarde de este viernes hasta las primeras horas de esta noche la vaguada que afecta al país continuará provocando, en combinación con los efectos locales, aguaceros dispersos, siendo moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas, incluyendo posibles granizadas aisladas y ráfagas de viento sobre distintos comunidades.

El Indomet indicó que la vaguada se debilita y aleja del país.

Mientras tanto, sus efectos han provocado que cinco viviendas hayan sido destruidas; unas 1,699 estén afectadas; 8,495 personas se desplacen a otros lugares y se encuentren 45 comunidades incomunicadas.

Ante las lluvias el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) mantiene 18 provincias en alerta amarilla y 8 en verde por posibles inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

En amarilla se encuentran María Trinidad Sánchez, Santiago, Duarte (en especial el Bajo Yuna), San Cristóbal, Hermanas Mirabal, Hato Mayor, Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat, Samaná, San José de Ocoa, El Seibo, Monte Cristi y Valverde.

Mientras que en verde están La Romana, Peravia, San Pedro de Macorís, San Juan, La Altagracia, Dajabón, Santo Domingo y el Distrito nacional.

Las recomendaciones del COE siguen siendo las mismas: abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, no hacer uso de ríos, debido a la turbiedad y el volumen de agua que aún mantienen.

Además de que se mantiene la prohibición del uso de ríos, arroyos y cañadas en las provincias bajo alerta.