Cleveland elimina a Toronto y avanza a segunda ronda contra Detroit

Jarrett Allen igualó su mejor marca personal en playoffs con 22 puntos y capturó 19 rebotes, mientras que los Cleveland Cavaliers avanzaron a las semifinales de la Conferencia Este con una victoria de 114-102 sobre los Toronto Raptors en el séptimo juego de su serie el domingo por la noche.

Donovan Mitchell lideró a los Cavaliers con 22 puntos y James Harden aportó 18 en una serie en la que el equipo local ganó los siete partidos.

Cleveland, cuarto cabeza de serie, visitará a Detroit, primer cabeza de serie, el martes por la noche en el primer partido de la segunda ronda. Los rivales de la División Central dividieron victorias en sus cuatro enfrentamientos de la temporada regular.

Scottie Barnes anotó 24 puntos y capturó nueve rebotes, mientras que RJ Barrett anotó 23 para los Raptors, que participaban en los playoffs por primera vez desde 2022.

Allen anotó 14 puntos y capturó 10 rebotes, cinco de ellos ofensivos, mientras que Cleveland logró una racha de 49-21 durante un lapso de 15 minutos entre el segundo y el tercer cuarto, donde convirtió una desventaja de nueve puntos en una ventaja de 19 puntos.

Toronto lideró durante la mayor parte de la primera mitad y llegó a tener una ventaja de 10 puntos a mediados del segundo cuarto antes de que Cleveland comenzara su remontada.

Los Cavaliers perdían 47-38 a falta de 2:58 para el final, pero lograron una racha de 11-2 para cerrar la primera mitad y empatar el partido a 49. Los Cavs anotaron 4 de 17 triples antes de que Harden, Max Strus y Jaylon Tyson encestaran desde más allá del arco.

Cleveland tomó la delantera con nueve puntos consecutivos al inicio del tercer cuarto, con cinco puntos de Mitchell y cuatro de Mobley.