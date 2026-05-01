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Baloncesto

Triple de Barrett da triunfo a Toronto sobre Cleveland; la serie se empata a 3

RJ Barrett luego de encestar el triple de la victoria.

RJ Barrett luego de encestar el triple de la victoria.Getty Images via AFP

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Toronto

Quedando dos segundos en el reloj, RJ Barrett encestó un triple que rebotó en el aro y sobrepasó la altura del cristal, dándole así una ventaja de dos puntos a los Raptors.

Quedando un segundo, Evan Mobley lanzó un triple que se quedó corto por apenas pulgadas, y así los Raptors derrotaron 112-110 a los Cavaliers de Cleveland.

Los Caballeros tenían posesión de la pelota ganando por un punto, pero Dennis Schroder dio un pase complicado a Mobley, quien terminó perdiendo el balón, dándole la oportunidad a Toronto para el triple de Barrett. La serie se empata a 3. El Juego 7 será en Cleveland.

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