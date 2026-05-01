Pistones remontan desventaja de 24 puntos para vencer Magic y forzar un 7mo. juego

Cade Cunningham anotó 32 puntos y los Detroit Pistons, primeros cabezas de serie, protagonizaron una remontada increíble el viernes por la noche, borrando una desventaja de 24 puntos y venciendo al Orlando Magic 93-79 para forzar un séptimo partido en su serie de primera ronda de la Conferencia Este.

Detroit perdía por 22 puntos al descanso, y Orlando amplió su ventaja a 62-38 al comienzo del tercer cuarto. Los Magic parecían estar en una posición inmejorable para convertirse en el séptimo octavo cabeza de serie en eliminar a un primer cabeza de serie en la primera ronda.

Y entonces todo salió mal para Orlando. Absolutamente todo.

“La garra de Detroit”, dijo Cunningham. “De eso hemos estado hablando todo el año”.

Los Magic se convirtieron en el primer equipo desde la temporada 1996-97 —cuando se empezó a registrar digitalmente el juego jugada a jugada— en perder en casa después de ir ganando por al menos 24 puntos y tener la oportunidad de ganar la serie.

Esa cifra, y muchas otras, fueron simplemente desconcertantes. Los Magic fallaron 23 tiros de campo consecutivos, Detroit logró una racha de 35-5 y, de repente, el rumbo del partido —y muy posiblemente de la serie— cambió drásticamente.

“Nos concentramos en cada posesión, tanto en ataque como en defensa, y nos esforzamos al máximo para ejecutar cada jugada a la perfección”, declaró el entrenador de los Pistons, JB Bickerstaff. “Cada bloqueo, cada rebote, todos los pequeños detalles. Salimos a la cancha y nos enfocamos en eso. Y así logramos ponernos en posición de ganar”.

Tobias Harris anotó 22 puntos para Detroit, que será anfitrión del séptimo partido el domingo. Paolo Banchero y Desmond Bane anotaron 17 puntos cada uno para Orlando, que ahora tiene un balance de 0-2 en oportunidades para cerrar la serie y volvió a jugar sin el alero lesionado Franz Wagner.

El primer cuarto fue muy igualado, con Detroit liderando 26-25 después de esos primeros 12 minutos.

Segundo cuarto: Magic 35, Pistons 12.

Orlando superó a los Pistons por 17-0 en triples y tiros libres en ese cuarto, limitó a Detroit a un 2 de 11 en tiros durante los primeros 5:48 del período y se fue al descanso con una ventaja de 60-38.