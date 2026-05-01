Duran pega H4, Bennett brilla en su debut en las GL y los Medias Rojas vencen Astros

Jarren Duran conectó un jonrón de tres carreras, Jake Bennett permitió una carrera en cinco entradas para obtener la victoria en su debut en las Grandes Ligas y los Medias Rojas de Boston vencieron a los Astros de Houston 3-1 el viernes por la noche.

El bateador designado Roman Anthony, que atraviesa un mal momento, conectó tres hits para los Red Sox, quienes habían perdido los dos últimos juegos de su gira como visitantes, que terminó con un balance de 3-3. Antes del partido, su promedio de bateo era de .208.

El mánager interino de los Red Sox, Chad Tracy, quien reemplazó al mánager despedido Alex Cora el fin de semana pasado, obtuvo la victoria en su primer partido en Fenway Park.

Carlos Correa conectó un jonrón que cayó en las gradas del Green Monster y tuvo tres hits para Houston, que ha perdido cinco de sus últimos siete partidos.

Bennett (1-0), un lanzador zurdo de 25 años que fue ascendido desde Triple-A Worcester, permitió una carrera y cinco hits, ponchó a tres y otorgó dos bases por bolas. Ponchó al toletero Yordan Alvarez para su primer ponche en las Grandes Ligas en la primera entrada.

Aroldis Chapman, el cuarto relevista, consiguió los últimos tres outs para su sexto salvamento, y el número 373 de su carrera.

El abridor de los Astros, Mike Burrows (1-4), permitió ocho hits y tres carreras en seis entradas.

Duran conectó un jonrón por encima del bullpen de Boston, poniendo el marcador 3-1 en la tercera entrada después del jonrón de Correa en la parte alta de la misma.