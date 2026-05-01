Pantoja va con la ilusión intacta al primer partido de la semifinal de la LDF

Llegó el momento de pisar firme. Atrás quedó la liguilla y, aún más lejos, la fase regular de la Liga Dominicana de Fútbol. El Club Atlético Pantoja sigue en carrera y este sábado, desde las 4:00 de la tarde, buscará allanar el camino hacia la gran final frente a un rival enconado: el Cibao FC.

El cuadro dirigido por el venezolano Adolfo Monsalve se enfrentó al conjunto naranja en cinco ocasiones a lo largo de la temporada. Un solitario gol en el último careo marcó la diferencia entre ambas escuadras, y los cibaeños cerraron la serie particular con dos triunfos, mientras que los Guerreros se impusieron en una ocasión y empataron en dos oportunidades.

Un momento especial

Tras liderar la fase regular, el Club Atlético Pantoja transitó la liguilla con la misma intensidad, aunque no siempre estuvo acompañado por los resultados. Clasificados en el cuarto lugar de la tabla, los Guerreros llegan a la semifinal en buena forma física y mental, aspectos que destacó Adolfo Monsalve en la previa.

“Este ha sido un camino muy lindo, con más cosas buenas que negativas, y hoy entendemos que llegamos en un momento ideal para esta instancia. Contamos con un material humano que nos permite ilusionarnos y ser muy optimistas. Sabemos que tenemos una responsabilidad y que vamos a competir como corresponde”, señaló Monsalve, antes de fijar el próximo objetivo de los capitalinos.

El técnico venezolano apuesta a las características de sus dirigidos y al factor de la localía para contrarrestar la propuesta del conjunto naranja. “Somos un equipo que, en su campo, intenta imponer sus condiciones. Más allá de las características del rival, siempre queremos llevar la iniciativa, porque es algo que hemos construido durante todo el año y para lo que nos hemos preparado”, aseguró.

Toda la carne al asador

A lo largo de la liguilla, las lesiones y suspensiones obligaron a realizar cambios constantes en el planteamiento de los Guerreros. Para las semifinales, Monsalve contará con un plantel robusto y en plenitud de condiciones, que solo tendrá las ausencias de los jóvenes Maximiliano Jeréz y Alejandro Rodríguez, quienes han estado fuera durante gran parte de la temporada por lesión.

“Entendemos que tenemos solidez en todas las líneas y una competencia interna en el día a día que nos da la posibilidad de elegir a los once jugadores que consideramos nos acercan más a conseguir un resultado positivo”, afirmó el estratega venezolano.

Como un puño

A Monsalve le obsesiona el colectivo, la unidad para hacer frente a los rivales, y valora profundamente el sacrificio. A lo largo de la temporada ha logrado cohesionar a un grupo que se ha caracterizado precisamente por eso: actuar como un bloque.

“El grupo es lo que se va a imponer. Más allá de las individualidades, el trabajo en equipo será lo que nos dé la posibilidad de trascender y avanzar. Esta es una instancia para demostrar lo que somos y que queremos, sin duda, conseguir ese boleto a la gran final”.

El encuentro se disputará este sábado 2 de mayo en el estadio Panamericano de San Cristóbal, a partir de las 4:00 de la tarde.