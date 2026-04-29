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COE eleva alarmas por lluvias: Tres provincias en alerta roja y 12 se mantienen en amarilla

La institución explicó que la medida se toma a partir de los informes del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos

El COE elevó a 3 las provincias en alerta roja por incidencia de vaguada.

El COE elevó a 3 las provincias en alerta roja por incidencia de vaguada.COE

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Arianna Carolina Pérez MercedesSanto Domingo, RD

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó tres provincias en alerta roja, mientras mantiene 12 en alerta amarilla y nueve en verde, debido a las condiciones atmosféricas que afectan al país.

La institución explicó que la medida se toma a partir de los informes del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, que advierten sobre la incidencia de una vaguada asociada a un sistema frontal, la cual provocará lluvias significativas en varias regiones.

De acuerdo con el boletín, las precipitaciones podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, incrementando el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra en zonas vulnerables.

En alerta roja están Monte Cristi, Valverde y Santiago Rodríguez.

Bajo alerta amarilla fueron colocadas María Trinidad Sánchez, Santiago, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Puerto Plata, Hermanas Mirabal, Hato Mayor, Distrito Nacional, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat, Samaná, Monseñor Nouel y Santo Domingo.

Mientras que en verde están Monte Plata, Peravia, San Pedro de Macorís, San Juan, La Altagracia, San José de Ocoa, San Cristóbal, El Seibo y La Romana.

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