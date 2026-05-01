PUCMM alcanza 97% de empleabilidad global entre sus egresados

La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) presentó este viernes 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, los resultados de su más reciente Informe de Empleabilidad 2026, el cual destaca una tasa del 97% de empleabilidad entre sus egresados, siendo las ingenierías, tecnologías y programas especializados las áreas de mayor demanda en el mercado laboral dominicano.

Este informe recoge datos de encuestas aplicadas a cohortes del 2024, 2025 y 2026, con hasta dos años de ejercicio profesional, en los campus de Santo Domingo, Santiago y maestrías en modalidad virtual.

Los resultados evidencian un desempeño sobresaliente en la inserción laboral de los egresados, con tasas que alcanzan hasta el 100% en programas vinculados a ingenierías, tecnología, finanzas, salud, comunicación y negocios.

Entre los programas con mayores indicadores de empleabilidad destacan: Ingeniería en Ciencias de la Computación (100%), Ingeniería Telemática (100%), Ingeniería en Mecatrónica (100%), Ingeniería Industrial y de Sistemas (96%), Ingeniería Civil (91%), Comunicación Corporativa (100%), Marketing con concentración en Estrategia Digital (100%), Gestión Financiera y Auditoría (91.2%), Técnico Superior en Redes de Datos (100%), Maestría en Gestión de Sistemas y Servicios de Salud (100%) y Maestría Ejecutiva en Dirección de Proyectos (92%).

En términos generales, el 90% de los egresados de PUCMM mostró correspondencia entre empleo y la formación que recibió.

Además, el 66% ocupa roles de coordinación, gerencia o dirección, y más de la mitad (62%) ya trabajaba antes de graduarse.

Asimismo, un 59% labora en el sector privado y un 30% en el sector público, lo que muestra la alta presencia en el mercado formal. De los encuestados, un 28% presenta vínculos con iniciativas emprendedoras.

El informe fue elaborado con datos levantados entre enero y febrero de 2026.

Además, forma parte de los Estudios de Calidad Institucional PUCMM, una iniciativa mediante la cual la institución evalúa con datos medibles la pertinencia de su oferta académica y la empleabilidad de sus egresados, para orientar decisiones estratégicas alineadas al mercado laboral dominicano.