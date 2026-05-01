“El dolor no se va”, víctimas y familiares del Jet Set hablan ante el juez Raymundo Mejía

Familiares y sobrevivientes continuaron este viernes expresaron su sentir ante el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, en el juicio preliminar en contra de Antonio y Maribel Espaillat por el caso Jet Set.

La primera en declarar fue Crismarlyn Altagracia Encarnación, una de las víctimas directas, quien dijo que espera justicia.

“Todas las víctimas que estamos aquí necesitamos que se haga justicia. Creo en Dios y sé que en su momento todo llegará a su fin; solo pido que se toque el corazón de cada persona de aquí y se pueda hacer justicia”, comentó Encarnación, y reveló que solamente dos de las diez personas que asistieron con ella al lugar salieron con vida.

Winton Tejeda, padre de la fenecida doctora Melisa Yismel Tejeda Sosa, expuso que ha enfrentado el duelo con terapias y medicamentos mientras observa su “hogar lleno de tristeza”.

“Mi primera hija del matrimonio, una hija virtuosa, maravillosa, excelente, preocupada y con valores cristianos; hoy solo puedo ver su habitación vacía y el hogar lleno de tristeza”, comentó.

Agregó que la tragedia no solo “se llevó” a su hija, sino a otras 235 personas trabajadoras, padres y madres.

“Solo pido que ese dolor me pueda reconfortar en el tiempo y sane mi familia, que tenemos, a día de hoy, el mismo tiempo que tenemos después de la muerte de mi hija bajo medicamentos, bajo terapias”, manifestó.

Tejeda también señaló que los parientes de los fallecidos atraviesan por “situaciones de problemas de salud mental; de situaciones que se ligan con exigir justicia, cuando la justica debía estar de nuestras manos”.

“¡El dolor no se va!”

Seguido, habló Giordano Almonte, quien perdió a su madre en la tragedia del pasado 8 de abril de 2025 y quien clamó por la empatía de los hermanos Espaillat, como gesto menor ante lo sucedido.

“Lo menos que uno esperaría es que hubiese algún tipo de empatía real, no venirme a comprarme unos fallecidos a tres cheles; pero no es por el dinero, es porque es irreparable, es porque es invaluable, es porque no hay forma. ¡El dolor no se va!”, aseguró de manera eufórica.

Almonte agregó, que además de perder a su madre también perdió a un tío. “Nosotros nos hemos sentido, prácticamente, desamparados; cuando hablo de nosotros, hablo de las víctimas. Es irreparable lo que hemos perdido”, dijo.

Juan Carlos Rodríguez Martínez, quien perdió Jhoanna Rodríguez de Grullón, fue otro en hablar este viernes. Manifestó que perdió a su hija en el siniestro y la “negligencia” ha empeorado el proceso de la pérdida.

“Necesitamos justicia, necesitamos que se ponga el ejemplo de que aquí hay un camino donde uno pueda soportarse, aparte del divino. Es muy doloroso perder a una hija, pero perderla por negligencia es más doloroso”, comentó.

Jeniré Mena Martínez, Anastacio Peguero, Ana María Ramírez y Remberto Durán fueron otras víctimas que hablaron frente al magistrado Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

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