San Juan acata paro de labores en rechazo a actividad minera en la provincia

Comunitarios de diversas localidades de la sureña provincia San Juan acataron este lunes el llamado a paro en rechazo a la actividad minera en esa demarcación, al asegurar que dichas acciones afectaría el agua de la zona.

A través de videos publicados por usuarios en redes sociales, se pueden apreciar comercios cerrados y residentes minando las calles con consignas en contra de la empresa GoldQuest y el Proyecto Romero.

En las imágenes también se pueden apreciar quemas de neumáticos.

Las oficinas públicas se mantienen abiertas y con muy poca afluencia de personas, según pudo saber este diario.

Una de las principales consignas de quienes están opuestos a la explotación minera es que se evite lo sucedido en la provincia Sánchez Ramírez, donde opera la minera Barrick Gold.

Comunitarios de esa provincia han denunciado el mal manejo de los fondos que le corresponden a la demarcación y la contaminación de sus aguas.

En el distrito municipal de Sabaneta, que queda en ruta hacia la posible explotación minera, fueron incendiados neumaticos en señal de protesta.

También se registraron protestas en el kilómetro 9 del distrito municipal La Sanja.

En la provincia, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) llamó a suspensión de docencia en los centros educativos públicos, durante la huelga.

El Proyecto Romero contempla la explotación minera de oro y cobre en esa provincia y se espera por el estudio de impacto ambiental para evaluar la factibilidad de la utilización de esos recursos.

Comunitarios alegan que en fase de ejecución el proyecto contaminaría ríos y afluentes.

En marcha están los estudios ambientales y autoridades como la primera dama de la República, Raquel Arbaje, han indicado que una vez se tengan los resultados de esos estudios se ponderaría la posibilidad de explotación minera de la zona.