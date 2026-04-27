Aeronave belga fue atacada a tiros cuando transportaba soldados a Haití; militares aterrizaron en RD

El pasado 25 de abril, el ministro de Defensa y Comercio Exterior de Bélgica, Theo Francken, escribió en una publicación de su cuenta de X que un avión de su país fue atacado a tiros, sin especificar lugar y día exacto de la situación.

El avión transportaba 80 soldados de ese país que forman parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas creada por las Naciones Unidas.

“En el marco de una operación de la ONU en Haití, uno de nuestros A400M fue atacado a tiros. El avión pudo aterrizar con seguridad, afortunadamente, y la tripulación también está a salvo y sana. @BelgiumDefence”, escribió.

Medios de prensa de ese país señalan que el avión salió desde Chad, país ubicado en África Central, aterrizó en República Dominicana y luego salió hacia Puerto Príncipe a dejar los soldados.

“Las Brussels Time” señalan que, al volver a suelo dominicano y realizar una inspección, “se encontraron orificios de bala en la cola y el motor de la aeronave. Los primeros hallazgos sugieren que el avión fue atacado justo antes de aterrizar en Puerto Príncipe”.

El medio sostiene que realizaron reparaciones provisionales a la aeronave, la cual regresó a su base en Melsbroek, Bélgica.

Al buscar mayores detalles, una fuente de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), expresó que el hecho ocurrió hace una semana.

El aterrizaje se realizó en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez.

Hasta el momento, las autoridades dominicanas no han ofrecido detalles sobre este suceso.

Se recuerda que el canciller dominicano, Roberto Álvarez, se reunió con el subsecretario general del Departamento de Apoyo Operacional de las Naciones Unidas, Atul Khare, para abordar el despliegue de la Fuerza de Supresión de Pandillas.

En el encuentro se informó sobre las “facilidades” que podrían brindarse desde la República Dominicana para apoyar a la Fuerza, como el tránsito de personal y equipos, servicios médicos y el establecimiento de un gabinete de apoyo para la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (Unsoh).