Haitianos en la frontera confían que Fuerza antipandillas restablezca seguridad en su país

Haitianos en la zona fronteriza esperan la aniquilación de los pandilleros ante posibles enfrentamientos que se producirán en Haití entre las autoridades y las bandas tras el despliegue de una nueva Fuerza de Seguridad de Pandillas que entró en alerta máxima.

El haitiano Jessy Pierre, quien vive del intercambio comercial en la frontera, dijo esperar que la nueva fuerza antipandillas logre restaurar la seguridad y paz en Haití, ya que no aguantan más la crisis.

“Yo creo que que con esa fuerza que llegó yo creo que a partir de hoy será mejor porque ya está bueno”, dijo Jessy.

Michel Pichelo, cambiador de divisas en el paso fronterizo, considera que las bandas están destruyendo la misma nación, por lo que espera que la nueva Fuerza de Supresión de Pandillas lo ayuden.

El haitiano Paul Joseph dijo que deben de detener a las bandas y que de no hacerlo no sabe qué pasará con ellos, y que nunca habrá elecciones en Haití.

Ante la crisis e inseguridad en Haití, las Fuerzas Armadas de la República Dominicana se encuentran en alerta en la frontera y preparadas ante cualquier situación.