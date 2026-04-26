Líderes comunitarios, descontentos por falta de acciones de la Policía frente a la delincuencia

Líderes comunitarios expresaron su descontento con las acciones de la Policía Nacional para disminuir la delincuencia en distintas zonas del país, y llaman a ser incluidos para buscar soluciones favorables y con mayor eficacia.

Inocencio Reyes, miembro de la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codombosco), dijo que no se ha realizado el procedimiento correcto para un plan de seguridad cuidada que sea efectivo en las zonas vulnerables y con mayor recurrencia en delincuencia.

“Anteriormente, tú veías que Interior y Policía estaban metidos en los barrios directamente. Entonces, había más control. Lo primero es la concientización de la ciudadanía”, manifestó al culminar el encuentro en el Centro Bonó, de la Josefa Brea.

Dijo que los intentos de mejorar la reforma policial no serán de ayuda cuando las autoridades aún no acatan lo que establece la actual, poniendo mano dura a los jóvenes que realizan actos delictivos, para que estos asuman las consecuencias de sus actos.

Asimismo, Altagracia Abraham, miembro de Codonbosco, aseguró que en los sectores capitalinos la delincuencia y los puntos de drogas han aumentado, por lo que se sienten inseguros, solicitando a las autoridades aumentar el patrullaje.

“La realidad es que la policía no está haciendo lo que debe hacer. Los puntos de droga han aumentado y la delincuencia sigue aumentando. Yo entiendo que el plan que ellos están implementando no está dando resultados, todo lo contrario. Que se metan a los barrios, que hagan las cosas que tienen que hacer”, expresó.

El líder del Consejo de Desarrollo Comunitario La Caleta (Codecoc), Santos Calvajar Mota, sugirió que, para detener la delincuencia en los barrios, el Gobierno debe habilitar centros de seguimiento educativo en las comunidades, para que los jóvenes vean que, más allá de las acciones delictivas, tienen herramientas que los ayuden a salir adelante.

“Los problemas no se resuelven con represión, sino que se resuelven con la integración de las comunidades, haciendo los trabajos y resolviendo los problemas que tenemos en la comunidad”, dijo Calvajar Mota.

En representación del municipio de Los Alcarrizos, Salvador Contreras dijo que es la oportunidad de que los adolescentes tengan espacios de recreación, empleos y espacios de estudios, lo que haría que los robos y atracos disminuyan. A esto suma que la mayoría de los ciudadanos que realizan actos delictivos son jóvenes.

“Para mí, las instituciones tienen que jugar un rol fundamental de trabajar con los líderes comunitarios. Nosotros somos los que sabemos dónde están las problemáticas de nuestros sectores. Hasta que las instituciones no acaten o no trabajen con los comunitarios a nivel nacional, el problema no se va a resolver”, destacó.

La denuncia de los líderes comunitarios corresponde a su preocupación por la cantidad de atracos y robos que se producen en sectores como el barrio 27 de Febrero, Villa María, Villa Juana, Villas Agrícolas y La Caleta. Por lo tanto, solicitan mayor patrullaje no solo en estas zonas, sino en todo el territorio dominicano.