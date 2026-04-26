Sawe bate récord mundial al ganar la Maratón de Londres en menos de 2 horas

Sabastian Sawe, de Kenia, se ha convertido en la primera persona en romper la legendaria barrera de las 2 horas en el maratón.

En un hito de la historia del deporte, Sawe pulverizó el récord mundial masculino por 65 segundos al ganar el Maratón de Londres en 1 hora, 59 minutos y 30 segundos el domingo.

El segundo clasificado, Yomif Kejelcha, de Etiopía, también bajó de las 2 horas al cruzar la meta en 1:59:41 en su primer maratón, mientras que Jacob Kiplimo, de Uganda, superó por siete segundos el anterior tiempo récord mundial — establecido por el keniano Kelvin Kiptum en Chicago en 2023 — al terminar en 2:00:28.

Sawe, de 29 años, quien retuvo su título en Londres, dio las gracias a la enorme multitud que se alineó en las calles de la capital británica para animarlo.

“Lo que llega hoy no es solo para mí”, dijo Sawe, “sino para todos nosotros hoy en Londres”.

En una imagen emocionante, Sawe corrió la segunda mitad del maratón en 59 minutos y 1 segundo, separándose con Kejelcha después de 30 kilómetros y luego haciendo su escapada en solitario en los dos últimos kilómetros mientras esprintaba hacia la meta en The Mall.

También se estableció un récord en la carrera femenina, donde la etíope Tigst Assefa se escapó a falta de unos 500 metros para ganar en 2:15:41 y defender el título con el tiempo más rápido de la historia en un maratón solo para mujeres.

Sin embargo, fue 16 segundos más lento que el récord del recorrido establecido por Paula Radcliffe en 2003 cuando fue una carrera mixta.