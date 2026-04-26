Los Knicks aprovechan raro triple-doble de Towns para igualar serie con Atlanta

Karl-Anthony Towns ha sido conocido durante mucho tiempo como uno de los mejores pívots con tiro de la NBA. El sábado por la noche demostró que también puede ser un buen pasador.

Towns logró el quinto triple-doble en su carrera de 11 años y el primero en los playoffs, liderando a los New York Knicks a una victoria por 114-98 sobre los Atlanta Hawks para empatar la serie de primera ronda de playoffs a dos victorias por equipo.

Los 20 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias de Towns le convirtieron en el cuarto jugador de los Knicks en lograr un triple-doble en postemporada, uniéndose a los miembros del Salón de la Fama Walt Frazier y Dick McGuire, y a su compañero Josh Hart.

Las asistencias no suelen ser un pilar del juego de Towns. El pívot de 2,13 metros lideró la liga con 56 dobles-dobles esta temporada. Los 56 consistieron en puntos y rebotes de dos dígitos.

En cambio, es Jalen Brunson quien dirige la ofensiva de los Knicks, promediando 6,8 asistencias por partido esta temporada. Towns, por su parte, promedió tres asistencias durante la temporada regular.

Eso cambió en el cuarto partido.

"Se presentaron oportunidades, y mis compañeras las hicieron realidad hoy. Hicieron grandes cortes y me permitieron hacer esas jugadas", dijo Towns. "Es un reconocimiento a mis compañeras por hacer grandes movimientos hacia la canasta y permitirme utilizar mi habilidad."

Brunson, que anotó 19 puntos y repartió tres asistencias, dijo que Towns fue clave para construir la ventaja dominante de los Knicks.

"Esta es una actuación de alto nivel por su parte", dijo Brunson. "Gran toma de decisiones. Realmente nos puso en posición de ganar."

Towns dijo que preparar a sus compañeros para el éxito es una emoción mayor que cualquier tiro espectacular.

"Ver a mis compañeros siendo especiales y poder involucrarlos es algo que disfruto mucho más que acertar un tiro", dijo Towns. "Ver a gente como OG (Anunoby) haciendo constantemente la lectura correcta, corte, puerta trasera, sea cual sea el caso contra la defensa, y haciendo algo especial, me da alegría."

Anunoby, que lideró a los Knicks con 22 puntos, fue uno de los principales beneficiarios de la creación de juego de Towns. El ala-pívot de 2,01 metros recibió cinco de sus asistencias el sábado por la noche.

"Es un talento especial, sabes, puede hacerlo todo", dijo Anunoby. "Sé que si se despista, me encontrará. Por muy ajustada que sea la ventana, podrá encontrarme. Es increíble jugar con un jugador como él."

Los Knicks ahora regresan a casa en el Madison Square Garden, donde recibirán el quinto partido el martes por la noche.