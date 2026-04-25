Mario Díaz propone frenar importación de motocicletas

El dirigente sindical y abogado Mario Díaz reiteró su posición en torno a la necesidad de iniciar de inmediato la aplicación de la inspección técnica vehicular, tal como lo establece la Ley de Tránsito de la República Dominicana, a todos los vehículos que integran el parque vehicular nacional.

Díaz sostuvo que esta medida debe ir acompañada de la prohibición por tiempo indefinido de la importación de motocicletas, así como del establecimiento de controles más rigurosos sobre el parque existente, a fin de garantizar su adecuada regulación, registro y fiscalización.

Advirtió que el uso indiscriminado de motocicletas se ha convertido en un factor determinante en el incremento de la delincuencia y en una de las principales causas de accidentes de tránsito en el país, generando consecuencias lamentables en términos de vidas humanas y seguridad ciudadana.

En ese sentido, afirmó que el sector que encabeza está en plena disposición de colaborar con las autoridades y con el Gobierno en la búsqueda de soluciones efectivas frente a este flagelo.

No obstante, insistió en que el punto de partida debe ser la implementación de la inspección técnico-vehicular y el control estricto del parque de motocicletas en el territorio nacional.