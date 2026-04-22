Fiscalía pide prisión preventiva a motoconchistas acusados por asesinato de chofer en Santiago

En una actuación que el Ministerio Público ha calificado como la de una "manada asesina", la Fiscalía de Santiago ha formalizado la solicitud de medidas de coerción contra un grupo de hombres acusados de la muerte del chofer Deivy Carlos Abreu Quezada, en un hecho que ha estremecido a la ciudad por su violencia y por haber culminado en el propio recinto del Palacio de Justicia.

Principal sospechoso está prófugo

La pieza acusatoria señala como el principal ejecutor y motor de esta persecución a Jhovanny de Jesús Metz Cruz, quien se encuentra actualmente prófugo. Según el relato del Ministerio Público, Metz Cruz fue quien interceptó a la víctima mientras esta laboraba en un camión recolector de desechos, colocando su motocicleta frente al vehículo para forzarlo a detenerse.

El documento establece que, tras acorralar a la víctima en el parqueo de los jueces del Palacio de Justicia, fue Metz Cruz quien “le infringió una estocada con un arma blanca tipo cuchillo, por la pierna derecha hacia la víctima”.

Alias "Mach"o y su prontuario judicial

Documentos oficiales, a los que Listín Diario tuvo acceso, revelan un historial previo de violencia armada y asociación delictiva.

De acuerdo con registros judiciales del Distrito Judicial de Santiago, Metz Cruz enfrentó cargos por asociación de Malhechores y Tentativa de Homicidio, tras un violento incidente ocurrido en 2023.

El incidente ocurrió cerca de la medianoche del 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, cuando el sargento de la Policía Nacional, Christopher Almánzar García de la unidad swat se encontraba frente a su residencia y observó a "Macho" y a un acompañante, transitando en vía contraria a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, al notar una actitud sospechosa, Almánzar se identificó como policía e intentó persuadirlos para que se retiraran.

No obstante, bajo la supuesta orden de "Papi Juan", Metz Cruz habría desenfundado un arma de fuego realizando múltiples disparos. En la escena, los peritos de la Policía Científica recolectaron un total de 23 casquillos calibre 9mm.

Como resultado del enfrentamiento, el sargento sufrió fracturas de fémur y rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda al intentar socorrer a su tío.

Sin embargo, por este hecho el tribunal le dictó garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida, esto a pesar de que Metz Cruz tenía otra ficha en el área de homicidios en enero de 2023.

Por el hecho la magistrada Yerixa Alexandra Cabral de la Cruz dictó presentación periódica, garantía económica e impedimento de salida contra el hombre.

También posee una ficha por un incidente investigado por la fiscalía de homicidios en Santiago en enero del 2023.

Nexos familiares en el crimen

La investigación actual sobre la muerte de Abreu Quezada ha revelado un vínculo familiar entre los señalados por la "turba de motoristas". Kevin Francisco Metz Cruz, quien ya se encuentra bajo custodia policial, es hermano de Jhovanny de Jesús Metz Cruz, el principal señalado de darle las estocadas a Abreu Quezada y quien se encuentra prófugo.

Mientras Kevin espera el conocimiento de su medida de coerción este miércoles, las autoridades han incluido a Jhovanny de Jesús Metz Cruz, de 28 años, en la lista de los más buscados.

Los cargos

El Ministerio Público les ha solicitado medida de coerción imputándolos de Asociación de malhechores, Asesinato cometido con premeditación y asechanza.

La fiscalía sostiene que los imputados actuaron con una “cohesión absoluta" y un "concierto de voluntades" para acabar con la vida de Abreu Quezada, destacando que “continuaron la persecución como una manada asesina que no respetó nada a su paso, ya que, su intención era darle muerte".

Prisión preventiva

El Ministerio Público solicita al Juez de Atención permanente la imposición de la prisión preventiva como medida de coerción; y declaratoria de caso complejo debido a la pluralidad de imputados y la naturaleza del crimen, basándose en la peligrosidad demostrada y el riesgo de que los demás involucrados puedan ocultarse, fugarse o ausentarse", como lo ha hecho el principal sospechoso.

Los imputados que ya se encuentran bajo custodia y para quienes se pide la prisión son: Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclu González, Carlos Andrés Roa Moran, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.

Testimonio de un Horror

El expediente recoge las desgarradoras palabras finales de la víctima, quien herido en el pavimento gritaba: “no me dejen desangrar, Dios mío, me interceptaron, me querían matar, fueron ellos que me siguieron, no me dejen morir".

Mientras tanto, el Ministerio Público resalta que, incluso estando herido, algunos de los imputados continuaban la agresión lanzándole piedras y gritando: “mátalo, mátalo".