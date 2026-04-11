Defensa Civil activa 2,742 albergues; solo en San Cristóbal hay 596

Ante las alertas de lluvias, ráfagas de viento, tormentas eléctricas y posibles granizadas provocadas por una vaguada este fin de semana y principio de la otra, la Defensa Civil ha habilitado 2,742 albergues a nivel nacional.

Según los pronósticos, 22 provincias permanecen bajo alerta amarilla y verde, debido al riesgo de inundaciones urbanas y crecidas de ríos y cañadas.

Listín Diario expone la cantidad de refugios que ha dispuesto, por demarcación que la Defensa Civil.

Los refugios y provincias en alerta

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) enmarca que la “alerta amarilla” se emite cuando el desarrollo del evento implica situaciones inminentes de riesgos y situaciones severas de emergencia.

Bajo este nivel está: Monseñor Nouel cuenta con 57 albergues, Santiago 126, Santiago Rodríguez 36, La Vega 159, Monte Cristi 75, Puerto Plata 38, Elías Piña 30 albergues, San José de Ocoa 15.

Entre tanto, San Cristóbal 596, Monte Plata 79 albergues, el Gran Santo Domingo 148 y en el Distrito Nacional un total de 37 refugios.

Mientras que el aviso verde se declara cuando las expectativas del fenómeno permiten prever la ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población.

En esta alerta se destaca: está: Bahoruco con 15 albergues, Dajabón 49 albergues, El Seibo 71, Espaillat 40, Independencia 4, Sánchez Ramírez 111, San Juan 35, Valverde 76, Hato Mayor 41 y la provincia Duarte 98 albergues.

Otros albergues

En Barahona tienen habilitados 40 albergues, La Altagracia 18, La Romana 25, María Trinidad Sánchez 72, Pedernales 29, Peravia 40, Hermanas Mirabal 46, Samaná 52 y San Pedro de Macorís 78 refugios.