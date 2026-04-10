Muere el veterano periodista Williams Rosa

Falleció el jueves el veterano periodista Williams Rosa, tras padecer complicaciones de salud. Tenía 74 años.

Rosa era reconocido por su amplia participación en distintos medios de comunicación, así como en el área de relaciones públicas. Era hermano del periodista Guarionex Rosa.

Los restos de Willams Rosa serán expuestos el martes 14 a partir de las 9:00 am en la funeraria Blandino de la Lincoln y sepultados en el panteón familiar del cementerio Cristo Redentor, a las 3:00 pm.

Además de periodistas, Williams estudió arquitectura.

Laboró como reportero de las emisoras Radio Comercial, Radio Clarín, Radio Popular, Radio Mil Informando y Radiotelevisión Dominicana, ahora CERTV.

Fue gerente de relaciones públicas de la antigua Corporación Dominicana de Electricidad; director de relaciones públicas de la Secretaría de Educación, Bellas Artes y Cultos y del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.

También prestó servicios en la Superintendencia de Bancos y en el Banco Agrícola en los departamentos de comunicaciones de esas instituciones.

Le sobreviven su esposa Austria De Jesús y sus hijos: Swayni Rosa de Rivas y esposo, Omar Rivas, Ilia y Zack Varner, su hijo Gabriel Rosa, así como sus nietas Vera Lucía Rivas y Mila Sofía Rivas. También sus hermanos Guarionex, Gilda, Pedro, Julio, Dinorah y Ángel Rosa de León y otros familiares.