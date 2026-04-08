La lluvia no cesa; continuará todo el día con varias zonas inundadas por vaguada

Desde la noche del martes, las lluvias que inciden en el territorio nacional mantienen inundadas varias zonas. Reportes que llegan a este Listín Diario muestran inundaciones en el Gran Santo Domingo: kilómetro 18 de la Autopista Duarte, Los Ríos, kilómetro 13 de la Duarte, Los Prados, Manoguayabo y otras zonas.

El Instituto Nacional de Meteorología pronosticó que seguirán ocurriendo durante el transcurso del día y las primeras horas de la noche lluvias continuas, moderadas a fuertes, con tormentas eléctricas, posibles granizadas, deslizamientos de tierra y ráfagas de viento sobre diferentes localidades.

Según el informe, para los días jueves y viernes, durante la mañana no se prevé que ocurran precipitaciones de acumulados significativos sobre gran parte del país, solamente algunos chubascos aislados de corta duración.

La situación cambiará en la tarde, en donde se esperan lluvias.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene bajo alerta varias provincias.

Las provincias en alerta amarilla son: San Cristóbal, Monseñor Nouel y San José de Ocoa.

En alerta verde están el Gran Santo Domingo, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Azua, Barahona, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Dajabón, La Altagracia, Duarte, en especial el Bajo Yuna y Peravia.