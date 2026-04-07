COE reporta nueve comunidades incomunicadas por las lluvias y 16 provincias en alerta

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que, debido a las lluvias que se han registrado en los últimos cinco días, mantiene y amplía los niveles de alerta verde y amarilla ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.

El COE indicó, además, que, por las lluvias, se mantienen 9 comunidades incomunicadas.

Por la crecida del río Ozama, en Monte Plata están incomunicadas las comunidades Guásuma, Penson, El Corzo, Mateopico, La Cerca del Carmen.

En Sánchez Ramírez y producto de la crecida del cauce del río Payabo, están parcialmente incomunicadas las comunidades de Los Contreras y los Peinados. Mientras que en Puerto Plata, ante la subida del río Guananico, están incomunicadas las comunidades, el paso por Cabía y Fundación Guananico.

Las provincias en alerta amarilla son: San Cristóbal, Monseñor Nouel y San José de Ocoa. En alerta verde están el Gran Santo Domingo, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Azua, Barahona, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Dajabón, La Altagracia, Duarte, en especial el Bajo Yuna y Peravia.

El COE recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, no hacer uso de balnearios, debido a la turbiedad y el volumen de agua que aún mantienen.

Además, ratificaron la prohibición del uso de balnearios, de ríos, arroyos y cañadas en las provincias bajo alerta.