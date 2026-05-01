Rice y Caballero sacan la bola del parque y los Yankees vencen Orioles

Ben Rice y José Caballero conectaron jonrones, Will Warren ganó su tercer partido consecutivo como titular y los Yankees vencieron a los Orioles de Baltimore 7-2 el viernes por la noche para su undécima victoria en 13 juegos, superando un jonrón de Pete Alonso en su regreso a Nueva York.

Caballero, aprovechando al máximo su oportunidad de jugar mientras el campocorto Anthony Volpe se recupera de una cirugía de hombro , rompió el empate 1-1 cuando conectó un jonrón solitario en la segunda entrada contra Cade Povich (1-1).

Más tarde en la misma entrada, Rice conectó un jonrón de tres carreras, lo que le dio un total de 11 jonrones y 26 carreras impulsadas.

Warren (4-0) permitió dos carreras —una limpia— y tres hits en 6 1/3 entradas con nueve ponches y una base por bolas, reduciendo su efectividad a 2.39. Los Yankees mejoran su récord a 21-11, el mejor de la Liga Americana, y a 5-0 en los partidos inaugurales de series en casa.

Fernando Cruz, Camilo Doval y Jake Bird terminaron el partido permitiendo solo tres hits.

Cody Bellinger puso a los Yankees arriba con un doble productor en la primera entrada, pero Alonso empató el marcador al abrir la segunda con su quinto jonrón, un lanzamiento que se coló en la segunda grada del jardín derecho. Alonso dejó los Mets de Nueva York durante la temporada baja para firmar un contrato de cinco años y 155 millones de dólares con los Orioles .

El jardinero derecho de los Yankees, Aaron Judge, le robó un extrabase a su excompañero de equipo en Fresno State, Taylor Ward, con una espectacular atrapada saltando junto a la pared en la primera entrada.

Dylan Beavers conectó un rodado productor de carrera en la séptima entrada después de que el jardinero central Trent Grisham permitiera que el sencillo de Samuel Basallo rebotara a su lado, cometiendo un error.

Amed Rosario restableció la ventaja de cuatro carreras con un sencillo productor en la parte baja de la entrada, mientras Judge anotaba su carrera número 900, y Judge agregó un sencillo productor de carrera en la octava entrada.