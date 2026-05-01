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Junior Caminero

Junior Caminero llega a nueve cuadrangulares en tirunfo de Tampa ante San Francisco

Junior Caminero saluda al coach de tercera Brady Williams luego de pegar su jonrón.

Junior Caminero saluda al coach de tercera Brady Williams luego de pegar su jonrón.Getty Images via AFP

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Yandy Díaz y Junior Caminero conectaron jonrones para respaldar seis entradas sólidas de Shane McClanahan y los Tampa Bay Rays vencieron a los San Francisco Giants 3-0 el viernes por la noche.

Díaz abrió la segunda entrada contra Robbie Ray (2-4) con su quinto jonrón para poner el marcador 1-0.

Caminero abrió la cuarta entrada con su noveno jonrón, un batazo de 432 pies al jardín izquierdo, para poner el marcador 2-0.

Taylor Walls conectó un doble al inicio de la sexta entrada y robó la tercera base antes de anotar con un elevado de sacrificio de Chandler Simpson para cerrar la anotación.

McClanahan (3-2) no tuvo problemas hasta la quinta entrada, cuando Rafael Devers y Jung Hoo Lee conectaron sencillos, colocando corredores en primera y tercera con un out. El zurdo de 29 años provocó una jugada de doble matanza con un rodado de Jerar Encarnación para terminar con la amenaza. Permitió cinco hits y ponchó a cinco bateadores.

Ian Seymour y Cole Sulser lanzaron una entrada sin permitir carreras cada uno, y Bryan Baker retiró a los tres bateadores en orden en la novena entrada para conseguir su séptimo salvamento en nueve oportunidades.

Ray permitió tres carreras y cuatro hits en 6 1/3 entradas. El zurdo de 34 años permitió un sencillo de toque a Simpson en su primer lanzamiento, antes de sorprenderlo en un intento de robo tres lanzamientos después. JT Brubaker consiguió los últimos cinco outs y permitió un hit.

Los Giants, cuyos 19 jonrones son la menor cantidad en las Grandes Ligas, no han conectado ningún jonrón durante su actual racha de cuatro derrotas consecutivas.

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