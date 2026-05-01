Junior Caminero llega a nueve cuadrangulares en tirunfo de Tampa ante San Francisco

Yandy Díaz y Junior Caminero conectaron jonrones para respaldar seis entradas sólidas de Shane McClanahan y los Tampa Bay Rays vencieron a los San Francisco Giants 3-0 el viernes por la noche.

Díaz abrió la segunda entrada contra Robbie Ray (2-4) con su quinto jonrón para poner el marcador 1-0.

Caminero abrió la cuarta entrada con su noveno jonrón, un batazo de 432 pies al jardín izquierdo, para poner el marcador 2-0.

Taylor Walls conectó un doble al inicio de la sexta entrada y robó la tercera base antes de anotar con un elevado de sacrificio de Chandler Simpson para cerrar la anotación.

McClanahan (3-2) no tuvo problemas hasta la quinta entrada, cuando Rafael Devers y Jung Hoo Lee conectaron sencillos, colocando corredores en primera y tercera con un out. El zurdo de 29 años provocó una jugada de doble matanza con un rodado de Jerar Encarnación para terminar con la amenaza. Permitió cinco hits y ponchó a cinco bateadores.

Ian Seymour y Cole Sulser lanzaron una entrada sin permitir carreras cada uno, y Bryan Baker retiró a los tres bateadores en orden en la novena entrada para conseguir su séptimo salvamento en nueve oportunidades.

Ray permitió tres carreras y cuatro hits en 6 1/3 entradas. El zurdo de 34 años permitió un sencillo de toque a Simpson en su primer lanzamiento, antes de sorprenderlo en un intento de robo tres lanzamientos después. JT Brubaker consiguió los últimos cinco outs y permitió un hit.

Los Giants, cuyos 19 jonrones son la menor cantidad en las Grandes Ligas, no han conectado ningún jonrón durante su actual racha de cuatro derrotas consecutivas.