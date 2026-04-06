El COE reporta 27 muertos durante el operativo de Semana Santa; 22 en accidentes y 5 ahogados

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) reportó 27 fallecidos en el operativo de Semana Santa, de los que 22 fueron por accidentes de tránsito y cinco por asfixia por inmersión.

Durante el operativo ocurrieron 203 accidentes de tránsito, resultando 276 personas afectadas. De los accidentes registrados 173 involucraron motocicletas, 11 vehículos livianos, siete Jeepetas; ocho atropellamientos, dos autobús y dos camionetas.

El director del COE, Juan Manuel Méndez García, informó que en este asueto se movilizaron 7,302,545 personas por las diferentes autopistas y carreteras del país, desde el miércoles hasta el Domingo.

En el resumen de asistencia, dijo que 22 personas fueron rescatadas en altamar; 30,745 asistencias al público y que 24 menores extraviados fueron localizados y entregados a sus padres.