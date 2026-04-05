COE reporta 70 accidentes de tránsito y 8 fallecidos en las últimas 24 horas

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE), informó a través un boletín actualizado de las últimas 24 horas el registro de 70 accidentes de tránsito, donde 77 personas resultaron afectadas.

59 fueron en motocicletas, tres en vehículos livianos, cinco en Jeepetas y tres en peatones. Del total de los siniestros viales, 25 ocurrieron en autopistas y carreteras, mientras que 45 en cascos urbano.

De acuerdo al informe, la cantidad de accidentes dejaron como resultados seis personas fallecidas, cinco en motocicletas y uno por atropellamiento. Además dos personas más resultaron muertas por asfixia por inmersión, sin embargo, se destacó que éstas últimas estaban fuera de las áreas de cobertura de los dispositivos de seguridad.

Los fallecidos fueron identificados como María Altagracia Puente Belén de 27 años, Alexis Vicente Aquino de 24, Vladimir Luna Pujols de 31, Darling Roberzon Dicen Rosario de 35 y Alejandro Mota Sencion de 20 años por accidentes en motocicletas.

José Ramón Mezquita Batista de 58 años por atropellamiento, Junior Veloz Ramírez de 37 y Pablo Melo Ramírez de 17 años por asfixia de inmersión.

Mientras que 200 personas fueron afectadas por intoxicaciones alcohólicas y 86 por intoxicación alimentarias.