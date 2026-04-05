Ultiman mayor de la Policía Nacional en supuesto intento de atraco

Un mayor de la Policía Nacional falleció la madrugada de este domingo luego de ser herido de varios disparos por un grupo de personas que se desplazaban en motocicletas.

La víctima fue identificada como el mayor Silo Miguel Popoters Polanco de 46 años, posteriormente enviado a Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para continuar con el proceso correspondiente.

Según el informe preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 12:30 de la madrugada en la avenida San Martín, sector Villa Juana del Distrito Nacional. En el lugar, técnicos de la Policía Científica recolectaron al menos 12 casquillos calibre 9 milímetros, que serán parte del desarrollo de la investigación.

En algunos videos difundidos en redes sociales, se ve el momento donde Popoters Polanco se encentraba estacionado en un motor y de repente llegaron seis individuos a bordo de tres motocicletas, con supuestas intensiones de despojarlo de sus pertenencias.

Además las investigaciones indican que una vez el mayor de la policía se percata de la situación e intenta resistirse, saca su arma para intentar defenderse, pero los antisociales inician a disparar y le ocasionan las heridas mortales al tiempo que huyen del lugar.

Las autoridades informaron que todas las pertenencias del occiso, incluyendo su arma de reglamento, documentos personales y otros objetos de valor, fueron recuperadas y se encuentran bajo custodia.

Hasta el momento la Policía Nacional informó que mantiene activa la identificación y localización de los responsables y se mantiene este caso en investigación hasta esclarecer completamente el hecho.