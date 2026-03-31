Diabéticos, hipertensos y cualquier vacacionista: lo que no debe faltar en tu botiquín

En esta Semana Santa miles de personas están viajando al interior del país para pasar un asueto en montañas y balnearios, como es tradición en República Dominicana.

Preservar la vida y cuidar la salud debe ser la prioridad de todos los ciudadanos, por lo que en este artículos les hacemos una serie de recomendaciones para que preparen su botiquín y eviten situaciones lamentables.

Igual que seguir los lineamientos de los organismos de protección civil que están diseminados en todo el país para proteger vidas y propiedades, en la prevención de accidentes e incidentes.

Las actividades religiosas de conmemoración de la muerte y resurrección de Cristo se realizan diariamente en las iglesias católicas de todo el país.

Pero mientras unos aguardan la solemnidad de la fecha, otros aprovechas para recrearse, en estas pequeñas vacaciones de primavera. Trajes de baño empacados, los ingredientes de las habichuelas y habas con dulces y otros artículos comestibles y bebibles están listos para pasar un fin de semana ameno, pero ¿Y los medicamentos?.

Un botiquín de primeros auxilio no debe faltar y las personas que tienen enfermedades crónicas, como diabetes e hipertensión, no deben olvidar sus fármacos y evitar excederse en las rutinas de recreación.

Cuidado al almacenar los medicamentos

Planifique como proteger y cuidar del calor, la lluvia y el frío sus medicamentos. Al igual que usted, no exponerse a cambios bruscos de temperatura por mucho tiempo ni caer en los excesos, esto incluye el consumo de bebidas y alimentos.

Respete los horarios para tomar sus medicamentos, si se les pueden olvidar por el cambio de rutina, ponga una alarma en su teléfono celular.

Cuida tu corazón

Para evitar riesgos cardiovasculares, las personas deben seguir al pie de la letra en uso de sus medicamentos y atender las recomendaciones médicas. Igual, estar atentos a si presentan algún cambio en su organismo y contactar a su médico.

Usar ropa cómoda, mantenerse hidratados, caminar, no consumir sal en exceso, descansar al menos ocho horas, entre otras recomendaciones que hacen los especialistas.

En el caso de los que tiene diabetes, mantener sus rutinas, sin exceso en consumo de azúcar y sal.

Lo que no debe faltar en tu botiquín

Un botiquín de primeros auxilios bien equipado debe incluir materiales para curar heridas, como jabón, alcohol yodo, solución salina y agua oxigenada. También gasas estériles, vendas adhesivas o curitas y guantes descartables. Además, es importante disponer de medicamentos básicos como analgésicos (paracetamol e ibuprofeno), crema antibiótica y suero oral. Este botiquín debe mantenerse en un lugar fresco, seco y accesible, pero fuera del alcance de los niños.