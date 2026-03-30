Fiscal Aurelio Valdez, acusado de soborno, “confía en su inocencia”

Tras ser detenido durante el fin de semana, el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir soborno en uno de los casos que decidía, se encuentra confiado “en su inocencia”, de acuerdo con declaraciones de su abogado, Valentín Medrano.

“Él se siente, como es un actor del sistema, como debería sentirse. Confiado en la jurisdicción privilegiada que le tocó conocer su proceso; confiado en su inocencia, confiado en que en este sistema, independientemente de sus altas y bajas, es un sistema creíble; según su percepción de las cosas”, argumentó Medrano luego de que se aplazará para el próximo siete de abril el conocimiento de medida de coerción contra Valdez Alcántara.

Al hablar con los medios de comunicación, Medrano que el tribunal aceptó varios pedimentos solicitados, sin oposición del Ministerio Público, en vista de seguir trabajando los argumentos de defensa.

“Los pedimentos fueron el aplazamiento, a los fines de recabar más pruebas y elementos presupuestarios para ser blandidos. Segundo, que se nos aperturara un espacio, durante un plazo más o menos largo, para reunirse con él en el recinto en el que se encuentra de forma aislada, a los fines de establecer estrategias de defensa y tercero que se le permitiera a él llamar a sus familiares desde ese recinto”, explicó Valerio, al tiempo de señalar que la llamada solicitada no es la que establece el Código Procesal Penal.

“Un proceso repugnante”

El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, calificó como “repugnante, indignante e inaceptable” el presunto acto de soborno por el cual se acusa a Valdez Alcántara.

“Esto es un acto que es un repugnante, indignante e inaceptable. Nosotros vamos a actuar con la misma firmeza que nos ha caracterizado siempre, nosotros no tenemos compromisos con la impunidad y vamos a perseguir la corrupción sin importar el tipo de corrupción que se presente ni las personas que se encuentren en el proceso”, manifestó Camacho.

Manifestó que el Ministerio Público se encontraba listo para conocer el proceso, pero la misma defensa del fiscal fue que solicitó el aplazamiento de la audiencia.

De acuerdo con el expediente presentado por las autoridades, Valdez Alcántara le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.

El Ministerio Público pidió 12 meses de prisión como medida de coerción en contra del fiscal.