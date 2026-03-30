Abinader encabeza graduación de 92 técnicos del recinto sur de la Universidad ISA

El recinto sur de la Universidad ISA graduó los primeros 92 técnicos superiores en una ceremonia que encabezó el presidente de la República, Luís Abinader .

La universidad Isa fue construida por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), en Bohechío, provincia de San Juan.

En el acto, al que también asistió el administrador general de Egehid, Rafael Salazar, y la presidenta del Consejo de Administración, Rosa Ysabel Ruiz, la Universidad ISA entregó a la sociedad 50 jóvenes graduados de Técnico Superior en Producción Agrícola y 42 en Técnico Superior en Tecnología de Alimentos.

“Este título les abrirá nuevas puertas, porque la educación no es simplemente un camino hacia el conocimiento, es el camino hacia la independencia económica. Es lo que convierte el talento en oportunidad y la oportunidad en ascenso”, expresó el presidente Luis Abinader en su discurso.

Informó que posiblemente todos los nuevos profesionales sean insertados en diversos puestos de trabajo.

El rector de la academia, Edwin Reyes, anunció que el Banco Agrícola, el Ministerio de Agricultura y otras instituciones abrirán las puertas a estos nuevos profesionales con programas de pasantías remuneradas que marcan el inicio de su inserción laboral.

Funcionarios que acompañaron al presidente Abinader en la graduación de la universidad ISA

Este recinto sur de ISA se ha consolidado como una opción segura de preparación académica en la región, cuyos primeros graduados provienen de las provincias de Barahona, Bahoruco, Azua, Elías Piña, Independencia, San Juan, San José de Ocoa, Pedernales y La Vega.

El presidente Abinader resaltó el trabajo del administrador de Egehid, Rafael Salazar y el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, quienes pusieron todo su empeño para que la obra sea una realidad.

El mandatario motivó a los graduados a utilizar la disciplina, la curiosidad y el criterio para transformar el conocimiento adquirido en soluciones que les permitan navegar en una época donde la tecnología avanza a una velocidad sin precedentes y los sistemas productivos se transforman.

“Cuando cada persona hace su parte, los cambios dejan de ser imposibles y comienzan a ser inevitables”, expresó Abinader, recordándoles que “atravesamos” tiempos exigentes pero que, a la vez, son la plataforma ideal para innovar, emprender y transformar la realidad.

Recinto de calidad

El rector de la Universidad Isa, Edwin Reyes, aseguró que este recinto de educación de calidad accesible, hoy es una realidad gracias al esfuerzo del presidente Abinader, que hace cuatro años visitó la zona donde solo había árboles y pocos animales, y lo visualizó como el lugar ideal para crear este espacio y hacer un esfuerzo “de ir a buscar y a tocar la puerta de aquellos que de otra manera no tuvieran una oportunidad para un sueño”.

“Hoy, ese proceso que se inició aquí con un esfuerzo muy noble, está debutando sus primeros 92 estudiantes. La semilla que se plantó hace dos años (cuando fue inaugurado), hoy se está cosechando”, planteó Reyes.

En el acto, la Universidad ISA entregó un reconocimiento al presidente Luis Abinader, por su visión de desarrollo y su respaldo a la educación, que han contribuido a la creación de este recinto y a la ampliación de oportunidades en la región sur.

Estuvieron presentes también, los ministros Rafael Santos Badía y Francisco Oliverio Espaillat, de Educación Superior y de Agricultura, respectivamente; la gobernadora de San Juan, Ana María Castillo y el presidente del Consejo de Directores de la Universidad Isa, Ricardo Fondeur.

Se recuerda que para la construcción del recinto universitario, Egehid erogó de su presupuesto la suma de RD$ 508 millones, como parte de su responsabilidad social corporativa con localidades donde están los complejos hidroeléctricos.