Extensión del metro a Punta de Villa Mella se encuentra detenida desde diciembre, según residentes

Residentes de Punta de Villa Mella, Santo Domingo Norte, aseguran que la extensión de la Línea 1 del Metro de Santo Domingo, desde la estación Mamá Tingó hacia esa zona, está detenida desde diciembre de 2025.

La obra ha tenido desde el inicio de su construcción reclamos entre la ciudadanía, que espera ver avances notorios, y los comerciantes, que exigen se les remunere por el tiempo cerrados y la escasa venta debido a que las maquinarias obstaculizaron la entrada de sus negocios.

Ambiorix, propietario de una tienda de calzados, dijo que lo último que los obreros del metro trabajaron fue la colocación de un molde para vaciar una columna y, al llegar mediados de diciembre, iniciaron a desarmarlo.

“Ellos armaron el muro y lo armaron allí (frente a su negocio) y después que lo tenían armado, entonces empezaron a desarmarlo porque ya sabían que el tiempo no le daba”, dijo mientras se encontraba con otros comerciantes.

Dijo que desde el 10 de diciembre los obreros no se han aproximado al área, a pesar de que han denunciado que la parte inferior de las columnas se encuentra deteriorada por el cúmulo de agua cada vez que llueve, debido a no tener espacio por donde correr.

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¿Cómo están todos esos hoyos en la columna? Esto no se sabe dónde va a parar. Realmente, esta construcción que esta gente está haciendo no tiene sentido. Lo que están haciendo es robo de balón. Se invierten tanto, se cobran tanto y se acabó el presupuesto”, agregó, asegurando que, pese a los acercamientos para saber qué tiempo duran para entregarles el dinero por el tiempo cerrado, son ignorados.

Otra que se ha visto afectada por el cierre de su negocio de ropa de paca es Aurelina, quien aseguró que ha solicitado en varias ocasiones reunirse con el anterior director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Rafael Santos, y en la actualidad con el que se encuentra en funciones, Jhael Isa Tavárez, para poder fijar una fecha en la que le devuelvan el dinero, periodo durante un año.

“Aquí todo el mundo paga luz y a ellos uno les llevó los recibos. A ellos nada de eso les importa; al que estaba viejo y al nuevo tampoco les importa porque nunca ha querido dar la cara y cuando una busca cita, él nunca quiere ver a uno, nunca, como que uno es hijo de nadie”, manifestó.

Aseguró que cada día su deuda es más grande y los dueños del negocio le pidieron el local por falta de pago debido a que durante varios meses no tuvo dinero para mantener el alquiler sin poder vender sus prendas como de costumbre.

Resaltó que las ventas de ropa son su sustento diario y, al verse afectada, no encontraba cómo mantener a su familia y, al colocarse unos postes de luz, el daño se agravó debido a que se le dañaron varios aparatos electrónicos, producto de un aterrizaje de luz.

Otro obstáculo que le impedía las ventas era una maquinaria que se encontraba frente a su negocio, lo que evitaba que los transeúntes perseveraran en la tienda. Contó que esos meses fueron de impotencia y enojo por cada acontecimiento fruto del abandono de la obra.

Se recuerda que la extensión agregaría dos nuevas estaciones que se extenderán hacia Punta de Villa Mella, con un recorrido de 2.5 kilómetros de longitud y con una inversión aproximada de USD$187 millones, y su entrega está prevista en unos 36 meses desde el pasado 6 de marzo de 2024, cuando el presidente Luis Abinader dio el primer palazo.