Metro va lento en su extensión a sector Punta de Villa Mella

Más de un año después del anuncio del inicio de la construcción de la extensión del Metro de Santo Domingo hacia el sector Punta, en Villa Mella, Santo Domingo Norte, el proyecto avanza a un ritmo lento y, según comunitarios, se divide en dos fases.

A pesar de las expectativas generadas, la obra apenas ha mostrado progreso significativo, generando preocupación entre los residentes y usuarios del sistema de transporte, quienes alegan que la primera fase, la cual llega hasta la calle 31 del sector San Felipe, no es la mitad del camino hacia el destino establecido hace un año.

Durante un recorrido por la zona se observaron 22 columnas completas de las necesarias para la estructura de la línea, lo que ha generado dudas sobre la capacidad de cumplir con los plazos establecidos.

La inversión para esta construcción, que abarca una longitud de 2.5 kilómetros y un estacionamiento, es de US$187 millones.

La falta de avance en la obra ha generado inquietud entre los ciudadanos, que esperan ansiosamente la culminación de este proyecto que busca mejorar la conectividad y eficiencia del transporte público en la zona.

Afecta a comercios

Ambiory Rodríguez, un comerciante de la zona de construcción, dijo que los obreros se dirigen al área una vez al mes a colocar una columna y no vuelven a ver su rastro hasta el mes siguiente que colocan otra.

“Por lo que veo, durarán 30 años construyendo ese Metro porque es lunes y no hay obreros. Esa gente parece que no quiere terminar de trabajar y tampoco habla con los comerciantes porque hacen un lodazal enfrente del negocio de uno y no informan ni dicen nada. Eso solo nos perjudica a nosotros”, mencionó Rodríguez molesto por la situación.

Rodríguez destacó que la construcción afecta a los comerciantes debido a que pierden clientela por los dados en la acera y la dificultad para dirigirse al negocio con el que sostiene su familia.

“Ellos hablaron con algunos comerciantes para facilitarnos dinero por los días que tendríamos que cerrar para poder trabajar y no se han vuelto a acercar; vamos a terminar quebrados por no poder vender”, agregó.

Otro comerciante que se mostró indignado fue Ramón Álvaro, quien tiene un negocio de comida criolla y a su cargo tiene unos 20 empleados, la mitad de los cuales fue despedida debido a las pérdidas monetarias del negocio durante la extensión del Metro.

“Nos vemos afectados hasta casi quebrar y ellos no nos dicen nada porque si nos tapan el frente, ya las personas no vendrán a comprar si no se puede ni pasar al negocio. Antes vendía un sábado RD$150 mil y RD$160 mil y los domingos RD$170 y RD$180 mil; ahora me llegan RD$45 mil y RD$43 mil”, expresó Álvaro angustiado.

Inicio de la obra

La obra se inició el 7 de marzo de 2024 con el primer picazo dado por el presidente Luis Abinader, pero ya había sido anunciada por el director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), Rafael Santos, en septiembre del 2021, durante las actividades celebradas con motivo de la Semana de la Movilidad Sostenible.

Luego de su primer anuncio el proyecto de extensión del Metro tuvo dos intentos para iniciarse. El primero, a finales de 2022, y el segundo, en el segundo semestre del 2023.