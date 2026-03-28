Aerolíneas han reajustado precios de vuelos tras aumento del jet fuel

El jefe de Comunicaciones de la línea aérea Arajet, Manuel Luna, calificó como “sumamente preocupante” la escalada del costo del jet fuel, al tiempo que explicó que ninguna línea aérea ha quedado exenta de esta situación, ya que todas, dominicanas y extranjeras, incluyendo Arajet, han tenido que reajustar sus tarifas.

El acelerado incremento en los precios del combustible para aeronaves continúa generando fuertes turbulencias en la industria aérea, obligando a las aerolíneas a reajustar sus tarifas y trasladar parte de ese impacto a los pasajeros, en un contexto internacional marcado por tensiones energéticas y encarecimiento del petróleo.

“El aumento del combustible para aeronaves ha sido dramático. Todas las aerolíneas, tanto dominicanas como internacionales, hemos tenido que incrementar el costo de los pasajes para poder absorber ese impacto”, afirmó.

El ejecutivo precisó que, en el caso de la República Dominicana, el precio del combustible ha experimentado un incremento cercano al 35 % en las últimas semanas, afectando directamente la estructura de costos operativos del sector y obligando a las compañías a revisar sus estrategias comerciales.

Este panorama local se enmarca en una tendencia global. Informes recientes señalan que el combustible de aviación, uno de los principales gastos de las aerolíneas, ha registrado aumentos significativos debido a factores geopolíticos y problemas de suministro, lo que ha llevado a subidas generalizadas en los precios de los boletos aéreos. Incluso, se estima que las tarifas podrían incrementarse entre un 8 % y un 20 % en distintos mercados internacionales.

Luna advirtió que, de mantenerse esta tendencia alcista, podrían verse comprometidas las metas de crecimiento de Arajet, incluyendo su objetivo de transportar más de dos millones de pasajeros durante el presente año. Según explicó, el encarecimiento de los pasajes tiende a reducir la demanda, afectando la dinámica del mercado.

A pesar del complejo escenario, el ejecutivo aseguró que la aerolínea mantiene su compromiso de ofrecer tarifas competitivas dentro de las limitaciones actuales.

“Estamos deseosos de que el precio del petróleo se estabilice para poder ofrecer nuevamente vuelos a precios bajos y continuar democratizando los cielos”, expresó.

Expansión hacia Venezuela

En otro orden, Manuel Luna anunció que Arajet iniciará operaciones hacia Venezuela a partir del próximo mes de junio, marcando su entrada formal a ese mercado tras la reciente apertura aérea entre ambos países.

Detalló que la aerolínea comenzará con la ruta Punta Cana–Caracas, operando a través del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, y que ya cuenta con las autorizaciones necesarias para expandirse hacia otras ciudades venezolanas como Valencia y Maracaibo.

“A partir de junio vamos a comenzar a volar a Venezuela. Iniciaremos con la ruta Punta Cana–Maiquetía y, dependiendo del desempeño, iremos ampliando frecuencias y destinos”, indicó.

Luna destacó que Venezuela representa un mercado estratégico para la aerolínea dominicana, subrayando que desde sus inicios Arajet había mostrado interés en conectar ambos países.

“Finalmente lo vamos a poder hacer gracias a la apertura entre ambas naciones y a la aprobación de la Junta de Aviación Civil”, sostuvo.

Aunque no se ofrecieron detalles sobre la frecuencia de los vuelos ni las tarifas iniciales, el ejecutivo adelantó que esa información será anunciada oficialmente en las próximas semanas, como parte del plan de expansión regional de la compañía.

Con este nuevo destino y en medio de un entorno económico desafiante, Arajet busca consolidar su posicionamiento en el Caribe