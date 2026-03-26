ANPA pide respaldo sindical y campesino ante crisis del sector agropecuario

La Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA) solicitó este jueves el respaldo de movimientos campesinos y organizaciones sindicales ante la crisis que, según afirma, afecta actualmente al sector agropecuario nacional.

El presidente del gremio, Víctor Hugo Hernández, advirtió que el país enfrenta una de las peores situaciones del sector, donde se señaló la falta de una agenda operativa clara por parte del nuevo ministro de Agricultura.

Hernández sostuvo que el conflicto laboral entre el Estado y los profesionales técnicos debilita la capacidad de respuesta ante una eventual emergencia alimentaria en el país.

“Un sector sin conducción técnica efectiva y con sus profesionales en conflicto es incapaz de responder a una crisis de esta magnitud”, expresó, calificando la situación como un tema de seguridad nacional.

El ingeniero Tito Hernández, durante una asamblea celebrada conjuntamente con representantes de las centrales sindicales, gremios de profesionales y organizaciones campesinas del país, señalo que esta situación es una señal inequívoca ya que la lucha del sector agropecuario cuenta con el respaldo del movimiento organizado de los trabajadores y el campo dominicano.

La ANPA anunció que intensificará su plan de lucha con movilizaciones en distintas regiones, así como tamnien marchas hacia el Congreso Nacional y el Palacio Nacional hasta lograr sus demandas.

El gremio reiteró su llamado al presidente Luis Abinader para que atienda con urgencia la situación del sector agropecuario y evite mayores consecuencias.

En la actividad participaron: Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP; Luciano Robles, de FEDELAC; el doctor Máximo Martínez, del Colegio Médico Dominicano, y el ingeniero Teófilo Vásquez, de la ADIA, junto a otros representantes.