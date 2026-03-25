El Indomet prevé un 65% más de lluvia en Semana Santa
No obstante, dice que es temprano para tener un pronóstico mas detallado
El Centro Nacional de Pronóstico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) prevé que durante la Semana Santa podría ocurrir un 65% más de lluvia que el promedio de estos días, aunque es temprano para una predicción del clima más certera.
Listín Diario solicitó un informe el posible pronóstico para el asueto, dada la cantidad de personas que se desplazan a los distintos pueblos a vacacionar, y la entidad informó que también se esperan vientos por la transición de fenómeno La Niña a ENOS neutra, que no es ni La Niña ni El Niño.
“En lo que respecta a la Semana Mayor, para un pronóstico detallado es aun temprano, por lo que hablaremos de perspectiva. Varios factores incidirán para hacer que La Semana Santa tenga probabilidad de alrededor del 65 % de lluvias por encima del promedio. Entre ellos, una anomalía positiva en los vientos de niveles bajos de la troposfera, lo que estaría también ligado a una Semana Mayor con algunos días ventosos, así como la transición de La Niña a ENOS neutral durante los próximos meses” dice la nota.
Destaca que el mes de marzo concluirá húmedo y que actualmente, se mantienen varias provincias bajo alerta meteorológica ante posibles inundaciones urbanas repentinas, así como crecidas de ríos, arroyos y cañadas, que podrían ampliarse durante los próximos días.
Por las lluvias previstas como consecuencia de condiciones inestables por la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera y abundante humedad, están en alerta El Seibo, María Trinidad Sánchez, Hato Mayor, La Vega, Hermanas Mirabal y Monseñor Nouel.
En esas localidades hay riesgos de inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos y cañadas.