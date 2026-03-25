Incendio en el vertedero de Sabana Iglesia, Santiago está "bajo control"

Adalberto Trujillo, intendente de Bomberos de Sabana Iglesia, en Santiago, informó que el incendio registrado en el vertedero de este municipio ya ha sido controlado, aunque aún hay humo en la zona.

El incendio se originó el pasado martes alrededor de las 12:00 del mediodía y, según explica el intendente, la unidad de bomberos inició la intervención inmediatamente, con el apoyo de brigadas de otras comunidades.

Asimismo, dijo que aunque en la superficie solo hay humo, el interior tiene fuego y necesitan remover para terminar de extinguirlo y echar arena.

Del mismo nodo, indicó que si se le facilita el equipo necesario podrán remover la basura y aplicar agua, se espera que para el día de hoy este totalmente controlado.

Según imagen audiovisuales, el lugar se encontraba repleto de humo y con un fuego intenso que se extendía por la mayor parte del lugar.