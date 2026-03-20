Ministerio de Defensa lleva a Villa Duarte jornada de apoyo a retirados

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, encabezó una jornada de asistencia social dirigida a pensionados de las Fuerzas Armadas en el sector Calero, Villa Duarte.

Más de 800 retirados, viudas, tutores y familiares se dieron cita, provenientes de esta comunidad y de zonas aledañas como Ensanche Isabelita y Los Mameyes, indica la entidad en un comunicado de prensa.

La actividad fue organizada por la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas (Jrfpffaa).

Al dejar iniciada la jornada, el general de brigada Pablo Roberto Jiménez Sánchez, ERD., presidente de la Jrfpffaa, destacó que estas iniciativas forman parte de una política de acompañamiento a los pensionados y sus familias.

El ministro de Defensa compartió con los pensionados y les transmitió un mensaje de cercanía y respaldo institucional, reiterando el compromiso del Estado dominicano con el bienestar de los retirados militares.

En la jornada se ofrecieron servicios de salud preventiva, entrega de medicamentos a través de farmacia móvil, así como la distribución de raciones alimenticias y la provisión de equipos ortopédicos, entre ellos sillas de ruedas, muletas, bastones y andadores. Asimismo, se realizó la entrega de lentes y kits de salud, contribuyendo al bienestar integral de los beneficiarios.

De igual manera, se habilitaron espacios de orientación directa sobre los beneficios institucionales, incluyendo asesorías personalizadas en acceso a créditos, programas de apoyo económico y oportunidades de empleo para retirados y sus familiares, fortaleciendo sus condiciones de estabilidad y desarrollo.

Como parte del enfoque inclusivo de la jornada, equipos de trabajo realizaron visitas domiciliarias a pensionados encamados o con limitaciones de movilidad, garantizando que la asistencia llegara a quienes más lo necesitan.

Esta jornada en Villa Duarte forma parte del programa permanente de asistencia social que desarrolla la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas.