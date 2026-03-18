Transportistas advierten que se requieren acciones más profundas para mejorar el transporte

Representantes del sector transporte consideraron que, aunque se han implementado iniciativas para mejorar la movilidad en el país, todavía es necesario aplicar medidas para enfrentar el congestionamiento y reducir los accidentes de tránsito.

Para Antonio Marte, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), el estado del tránsito se define en una palabra: “un desastre”. Afirma que el sector transporte se ve ante una falta de planificación que trae como resultado más problemas que avances.

“La cosa es que tú no ves una planificación, que tú no ves un avance, que tú no ves más que todos los días más problemas en vez de soluciones. Eso, con una palabra, hay que decirlo, sigue en caos. Aquí el tránsito todos los días va de mal en peor. Entonces, eso es de planificar”, dijo Antonio Marte.

Desde la Federación Nacional de Trabajadores del transporte Social Cristianos (Fenattransc) señalaron que el tránsito en Santo Domingo continúa deteriorándose y que, mientras no se aplique la inspección técnica vehicular y se retiren de circulación los vehículos en mal estado, no habrá mejoras significativas.

Su presidente, Mario Díaz, explicó que alrededor del 40 % de los vehículos que circulan en el país no cumplen con las condiciones mínimas para transitar, lo que también incide en la ocurrencia de accidentes por fallas mecánicas como frenos defectuosos o falta de luces.

“Mientras no se ponga en ejecución la inspección técnica vehicular y se retire el 40% de los vehículos que son chatarras, que no regulan las condiciones mínimas de circulación, no habrá mejorías notables”, indicó Mario Díaz.

Asimismo, indicó que otro de los factores que agravan la situación es el crecimiento del parque de motocicletas. Según afirmó, diariamente se importan entre 600 y 700 motocicletas, lo que ha contribuido a que en el país circulen cerca de cuatro millones de estos vehículos.

En ese sentido, sostuvo que la mayoría de los accidentes de tránsito involucran motocicletas, lo que refleja la necesidad de establecer mayores controles sobre su circulación y su educación vial.

“Estamos hablando de 4 millones de motocicletas, donde de los 4 millones de motocicletas, nada más hay 30 mil conductores de motocicletas que tienen licencia, pero de los 30 mil que tienen licencia, nada más han renovado, intentaron renovar 7 mil, y se quemó el 90% en el examen teórico, o sea, estamos frente a una situación muy grave, que hay que ponerle mucha atención”

Aunque reconoció los esfuerzos realizados por el gobierno y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) con la implementación del programa RD Se Mueve, el representante de la federación consideró que las autoridades deben revisar las medidas adoptadas e involucrar a los actores del sector en las evaluaciones.

“Se han hecho grandes esfuerzos, pero parece que se están buscando soluciones con medidas equivocadas”, expresó, al plantear la necesidad de crear una mesa de trabajo permanente que incluya a choferes, motoconchistas, camioneros y empresarios del transporte.

“RD Se Mueve, hay que revisarlo desde arriba hasta abajo, y hay que crear una mesa de trabajo con el sector transporte. Hay que crear una mesa de trabajo continua, donde el sector transporte diga, no mira, hay que hacer esto, esto hay que hacerlo así, porque de lo contrario, tomando medidas, desde una oficina no se va a resolver ningún problema”, afirmó Mario Díaz

Respecto al papel de la Digesett, afirmó que la institución ha desempeñado una labor positiva en la fiscalización del tránsito y en la regulación vehicular en las carreteras del país, aunque reconoció que el control de las motocicletas se ha vuelto cada vez más complejo por la gran cantidad de estos vehículos en circulación.

“yo entiendo que se le fue de la mano el control de las motocicletas, y que están ciegos, sordos y mudos con relación al tema de las motocicletas, los motoristas andan como chivos sin ley, pero en la fiscalización de los vehículos, en sentido general, la DGZ está jugando su rol”.

CNTU propone mover actividades al horario nocturno

Por su parte, el presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), William Figuereo, valoró algunas de las medidas adoptadas en los últimos años dentro de las políticas de movilidad, entre ellas el programa RD Mueve, el “no gire a la izquierda” en determinadas intersecciones y las regulaciones sobre estacionamiento.

El dirigente explicó que estas acciones han contribuido a mejorar la circulación en algunos puntos del país, aunque consideró que todavía es necesario continuar implementando nuevas estrategias.

Entre las propuestas planteadas por el sector se encuentra trasladar parte de las actividades del día hacia la noche para reducir la presión del tránsito en horas pico.

“hemos planteado que saquemos más de la presión del día y la llevemos hasta la noche. Es decir, que fíjense cómo ya hay las rutas, que arranca a las 11 de la noche y terminan las 5 de la mañana. ¿Qué quiere decir esto? Que parte de la presión del día, que generan los tapones el mal estar del tránsito y todo esto, lo vamos pasando a la noche y así el país va un poco más ligero”, dijo Díaz.

Asimismo, el dirigente planteó que el transporte de carga pesada y los camiones destinados a distribución de mercancías deberían operar principalmente durante la noche para disminuir la congestión en el día.

“Nosotros hemos planteado que estos vehículos pesados que transitan en el día pudieran hacerlo en la noche como vehículos de carga y descarga, vehículos que van a llevarte tanqueros, que van a llevarte combustible, combustible a cualquier lugar, tráileres, furgones, todo eso debería ser a partir de la noche”.

Accidentes y estado del parque vehicular

En relación con el aumento de los accidentes de tránsito, el representante de la CNTU señaló que se trata de un problema complejo que combina factores como el exceso de velocidad, el uso del celular mientras se conduce, el consumo de alcohol y el incumplimiento de las normas de tránsito.

También advirtió que el deterioro del parque vehicular influye directamente en estos incidentes, al asegurar que el 70% los vehículos que circulan en el país se encuentran en condiciones deficientes.

De la misma forma, Antonio Marte indicó que se requiere de una mejoría en la aplicación de la ley y en la recolección de los vehículos chatarras. “Si aquí no sacamos toda esa chatarra de parque, toda la chatarra que no se le venda placa, aquí estamos de mayor en peor. Si aquí no corregimos esta importación de motores estamos de mal en peor y que aquí haya una justicia, una ley, que se respete la justicia y que la multa sea puesta como lo dice la ley”.