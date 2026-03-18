Esto es lo que debes saber para obtener la nueva cédula de identidad

La nueva cédula ya es una realidad para todos. La entrega de este documento empezará de forma masiva en el territorio nacional a partir del 12 de abril, donde cada ciudadano podrá tener acceso en el mes de su cumpleaños a una versión mejorada con mayor tecnología y seguridad.

Ahora bien, la implementación de la nueva cédula ha generado diversas dudas en la ciudadanía.

A continuación, responderemos las preguntas más frecuentes sobre este documento de identidad.

¿Qué documentos necesito llevar para obtener la nueva cédula de identidad?

Si buscas cambiar la dirección en la que resides deberás hacer entrega de uno de estos documentos que estén registrados a tu nombre: Factura de energía eléctrica, agua, cable, de teléfono residencial o internet.

En caso de no poseer factura de los servicios mencionados anteriormente, puede presentar el contrato de alquiler correctamente registrado que acredite el cambio de domicilio.

Para aquellos que residen con un familiar directo deberán aportar una factura de los servicios mencionados y una copia de la cédula de ambos lados del titular del servicio.

En caso de que el ciudadano no pueda brindar los documentos requeridos para el cambio de dirección, podrá solicitar a cualquier iglesia de su comunidad una carta o certificación firmada y sellada por su representante que asegure su domicilio actual”.

Estado Civil

Según la información en la página de la JCE, los ciudadanos que han realizado un cambio en su estado civil, de soltero a casado o viceversa, a la hora de solicitar la nueva cédula no tienen que aportar ningún documento o acta de su estado civil, pues la junta realizará el cambio según las informaciones que se encuentran en el sistema de Registro Civil.

Sin embargo, recomendamos expedir las actas originales, copia u hoja de consulta que señale su estado civil.

Si busca indicar que es soltero o viudo, lleve al centro de cedulación el documento de acta de divorcio u hoja de consulta con número de evento. En caso de ser viudo, el acta de defunsión.

Si figura como casado y nunca ha contraido matrimonio, necesitaría una acta notarial de soltería legalizada por la Procuraduría General de la República y una certificación de soltería emitida por la Dirección de Registro Civil.

Donante de órganos

Si deseas colocar que eres donante debes presentar una certificación original de donante de órganos o tejidos emitida por el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes (Incort).

Alergias

Para hacer constar la presencia de alergias debe presentar documentos como: certificados médicos o tarjetas médicas que acredite la condición.

Tipo de sangre

Uno de estos documentos será necesario para colocar el tipo de sangre en el documento:

Carné de su tipificación, licencia de conducir o certificado del laboratorio donde especifique el tipo de sangre.

Ocupación u oficio

En caso de carrera universitaria necesitará aportar uno de estos documentos: copia del título de la profesión adquirida o copia del exequátur.

Si es un curso técnico debe entregar el certificado del curso o taller realizado y en caso de ser un empresario deberá llevar el certificado del registro mercantil de la empresa.

¿Habrá una opción de entrega a domicilio para la nueva cédula?

No habrá entregas a domicilio de este documento. Para el proceso de expedición de la nueva cédula de identidad se deberá acudir a uno de los 190 centros de cedulación que se han dispuesto según informó el president de la JCE, Jáquez Liranzo.

¿Qué hago si no puedo acudir a los centros en las fechas establecidas?

En caso de no poder acudir en el mes de cumpleaños, se ha dispuesto una modalidad de servicio continuo que funcionara en ocho centros las 24 horas del día. El horario en el que podrán ser atendidos, con cita previa, es de 11:00 de la noche a 7:00 de la mañana.

Las oficinas de la JCE que estarán funcionando en este horario están ubicadas en: La Feria, Las Américas, Herrera, San Cristóbal, La Vega, Santiago, La Romana y Barahona.

¿Existen excepciones o preferencias para ciertos grupos en el proceso de cedulación?

El presidente de la Junta Central Electoral anunció que en la Sede Central de la JCE se va a habilitar en el auditorio un centro especial de cedulación para personas con discapacidad, en coordinación con el Consejo Nacional de la Discapacidad, el cual funcionará con citas previas.

¿Cómo puedo verificar el estado de mi cita para la cédula?

Para la realización de citas se estará utilizando una plataforma que será habilitada en la próxima semana.

Los centros que requerirán de citas previas son los centros continuos, solo en el horario de 11:00 de la noche a 7:00 de la mañana. Y las plazas comerciales de lunes a viernes en los horarios correspondientes a la plaza.

¿Qué medidas de seguridad se implementarán en los centros de cedulación?

Estas son las medidas de seguridad que cada centro debe seguir para expedir la nueva cédula.

Primero, el coordinador del centro recibirá a cada persona, a quien le deberás entregar tu cédula física para validar tu identidad y hacerte entrega de un turno único para el proceso.

Más adelante, solicitarán tu cédula física para iniciar la solicitud y deberás aportar un número telefónico de contacto. Luego pasarás al área de captura de datos biométricos para validar que los datos corresponden contigo.

Posteriormente pasarás a la estación para la presentación de la información personal para la revisión y validación. Finalmente pasan a validar que la cédula nueva tenga los datos correctos y como medida de seguridad, la cédula vieja será anulada en la presencia de cada ciudadano.

¿Puedo cambiar la información que aparece en mi cédula durante el proceso de obtención?

Siempre y cuando cuentes con los documentos establecidos anteriormente podrás cambiar la información de tu cédula durante el proceso de obtención.

¿Qué pasará con aquellos que no obtengan la nueva cédula antes de la fecha límite?

La cédula actual tiene vigencia hasta el 31 de marzo de 2027. Para aquellos que no obtengan la nueva cédula dentro del tiempo establecido no podrán realizar trámites oficiales en el país.

El presidente de la JCE explicó que luego de la fecha pautada, solo el nuevo documento será reconocido para las diferentes gestiones civiles, administrativas o políticas.