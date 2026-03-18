Desconocidos citan a joven en Navarrete y en el lugar es ultimado a tiros

Un joven identificado como Willy Rivas fue ultimado a tiros la tarde del martes en el municipio de Navarrete, en la provincia Santiago.

Este hombre de 21 años acudió a ese lugar luego de ser presuntamente citado mediante una llamada telefónica.

De acuerdo con informaciones ofrecidas por familiares del fallecido, el hecho ocurrió alrededor de las 5:30 de la tarde, cuando la víctima salió al encuentro tras recibir una llamada. Al llegar al lugar acordado, fue interceptado por desconocidos que le dispararon en múltiples ocasiones, provocándole la muerte.

Patria Toribio tía del joven, quien reside en Santiago, explicó que, según los datos que ha recabado, su sobrino no tenía conflictos conocidos con otras personas. Indicó además que, tras el ataque, sus pertenencias como el dinero quedaron en el lugar, pero su teléfono celular no fue encontrado.

Toribio señaló que el joven había estado compartiendo momentos con su novia antes de recibir la llamada que lo llevó al sitio donde ocurrió el crimen. Agregó que recientemente había dejado de trabajar en una empresa agrícola.

Entre lágrimas, la familiar pidió a las autoridades profundizar las investigaciones para esclarecer el caso y dar con los responsables.

“Que este caso no se quede como muchos otros, donde la delincuencia le quita la vida a jóvenes sin que se sepa por qué”, expresó.

Los parientes de Willy Rivas piden a las autoridades acudir al lugar de los hechos, para que den los levantamientos de las cámaras de seguridad para así poder dar con los responsables de quitarle la vida a su pariente.