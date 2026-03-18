Choferes del corredor Independencia mantienen tarifa pese al alza de combustibles

Choferes y pasajeros del corredor de la avenida Independencia reaccionaron ante el reciente aumento en los precios de los combustibles, asegurando en su mayoría que, por el momento no se contempla un reajuste en el costo del pasaje, que se mantiene en RD$35.00.

Asimismo, las rutas de autos del kilometro 9 al 12 de la Independencia mantienen el costo del pasaje en RD$40.00.

Algunos conductores consultados por Listín Diario indicaron que, aunque el alza impacta sus costos operativos, han optado por sostener la tarifa para no afectar aún más a los usuarios. No obstante, advirtieron que de continuar, podrían verse obligados a reconsiderar la medida.

Ruta del 9 al 12Leonel Matos

“El pasaje se queda estable, la cosa está mala para hacer eso, está difícil la cosa”. Expresó José, uno de los choferes de la ruta del 9 al 12.

De su lado, los pasajeros valoraron la estabilidad del precio, señalando que cualquier aumento significaría una carga adicional en su economía diaria, especialmente para quienes dependen del transporte público de manera constante.

En cuanto al funcionamiento del servicio, se informó que el corredor cuenta actualmente con 61 autobuses en operación, los cuales continúan ofreciendo el servicio de manera regular a lo largo de toda la avenida Independencia.

El acceso al servicio se facilita gracias a la variedad de métodos de pago disponibles. Es posible pagar en efectivo o utilizar billeteras electrónicas como Apple Pay y Google Pay, así como la tarjeta Metro y la tarjeta SD Go. De igual forma, se aceptan tarjetas de débito y crédito sin contacto, incluyendo Visa y Mastercard.

Las autoridades indicaron que las tarjetas para el uso del sistema están siendo distribuidas de forma gratuita en el corredor, cada una con una recarga inicial de RD$40, equivalente a un pasaje, hasta agotar existencia.

Esta puesta en marcha comercial del corredor Independencia, forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno dominicano para modernizar el sistema de transporte público, mejorar la movilidad urbana y ofrecer un servicio más organizado y eficiente a la ciudadanía.