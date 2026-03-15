Malecón de Santo Domingo listo para Desfile Nacional del Carnaval este domingo

El Malecón de Santo Domingo está casi listo para el estallido de color y ritmo en el Desfile Nacional del Carnaval 2026.

Este domingo, la capital se vestirá de color, reuniendo a decenas de comparsas y personas que ilustrarán a distintas personalidades del folclore dominicano.

Según el comunicado oficial, la edición de este año está dedicada a Puerto Plata. Provincia que se ha destacado por su arraigada tradición carnavalesca y por el "taimáscaro", personaje emblemático creado en 1991.

Pasadas las 11:00 de la mañana, un equipo del Listín Diario visitó la avenida George Washington, escenario escogido para el espectáculo de color y música.

Por lo que, como parte de la festividad, la avenida George Washington, entre la avenida Máximo Gómez y la calle Palo Hincado, está cerrada.

A lo largo de estas intersecciones este diario ha evidenciado que los organizadores han instalado rejas que impedirán el contacto entre los participantes del carnaval y los visitantes.

Otros detalles del Carnaval

De acuerdo con el Ministerio de Cultura, este 2026 el rey del desfile será Mariano Hernández, reconocido como uno de los principales documentalistas visuales del folclore dominicano, mientras que la reina será Zoila Luna, referente de la televisión y la radio nacionales, con una trayectoria de varias décadas en la comunicación y la opinión pública.

Montaje del Carnaval de la provincia Puerto Plata.Leonel Matos

La jornada también contará con la participación de delegaciones internacionales invitadas del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto (Colombia), la National Federation of Masqueraders and Fancy Dress of Ghana, la Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro y el Carnaval de la Playa de Ponce (Puerto Rico).

Despliegue de las autoridades

El Ministerio de Cultura informó que ha preparado un dispositivo de seguridad de 900 miembros militares para que todas las familias puedan disfrutar con tranquilidad del Desfile Nacional de Carnaval.

Asimismo, más de 300 integrantes de los distintos organismos de socorro estarán brindando apoyo durante toda la actividad.

En el operativo participarán unidades del Ministerio de Defensa, la Armada, Fuerza Aérea y el Ejército de República Dominicana, así como dependencias de la Policía Nacional, entre estas la Policía Preventiva y la Policía Turística.

También intervendrán, entre otros, miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y la Policía Municipal adscrita a la Alcaldía del Distrito Nacional.

Adicionalmente a los cuerpos de seguridad mencionados, las labores de vigilancia, protección y control del público contarán con el apoyo de la Defensa Civil, la Cruz Roja Dominicana, la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) y el Cuerpo de Bomberos.