Realizan caminata para crear conciencia a los daños que provoca el alcohol y las drogas

La Coalición Dominicana contra el Alcohol y las Drogas realizó una caminata de concienciación contra el consumo de drogas, alcohol, tabaco y otras sustancias tóxicas, actividad organizada junto al Movimiento Laico Adventista del Séptimo Día y miembros de la misma.

Durante la marcha, en Santo Domingo Este, los participantes exhibieron pancartas con mensajes preventivos y distribuyeron materiales educativos sobre los efectos del consumo de estas sustancias.

La presidenta de la organización, Zoila Adón Vidal, afirmó que “gran parte del grado de violencia que se está viviendo en el país tiene relación con el alcohol”, al tiempo que sostuvo que el consumo de esta sustancia “rompe todos los principios morales de la persona”.

Agregó “queremos educar. queremos que la población sepa realmente a lo que se está enfrentando”, expresó Vidal al referirse a los daños que, según indicó, provoca el consumo de alcohol y otras sustancias en la sociedad.

La presidenta de la organización, Zoila Adón Vidal, en el momento que fue entrevistada por los medios de la prensa.Raúl Asencio.

Adón Vidal explicó que la organización reúne a personas de distintas partes del país, incluyendo Jarabacoa y Boca Chica, con el objetivo de promover la educación y la prevención.

Indicó además que la coalición funciona como un movimiento laico e independiente, sin intereses económicos ni estructura política, centrado principalmente en la distribución de materiales educativos y en actividades de orientación dirigidas a la población.

“Somos un movimiento completamente laico e independiente. No tenemos ningún fundamento económico ni estructura; queremos educar y hacer conciencia en los jóvenes y niños que van creciendo”, sostuvo.

La organización aseguró que continuará realizando jornadas de concienciación en diferentes provincias del país con el objetivo de advertir sobre los riesgos del alcoholismo y otras adicciones, especialmente entre jóvenes y familias.