Niño “Pico de Oro” pide a funcionarios enfocarse en servir

El estudiante Hensel Aquino García es un adolecente que desde sus primeros años dio muestras de sus habilidades para hablar con fluidez y expresar su sentir y su modo de pensar ante los demás sin miedo.

Con apenas 13 años, este estudiante brillante que cursa el segundo de bachillerato, recientemente se hizo viral en redes sociales tras dirigirse con mucha seguridad ante el presidente Luis Abinader durante una visita a su centro educativo, la escuela Felicia Cuesta Díaz, en el municipio Villa Altagracia.

Al tomar la palabra y dirigirse a la audiencia, el adolescente logró la atención de los presentes y muy especialmente del primer mandatario, a quien de manera firme le pidió mejorar las edificaciones de su escuela, así como otras problemáticas que afectan a su comunidad, por lo que el jefe de Estado lo bautizó con el apodo “Pico de Oro”, nombre por el que ya muchas personas lo identifican.

Su discurso ante el presidente fue tan impresionante que rápidamente miles de usuarios hicieron viral el audiovisual por la forma tan ligera y particular de cada una de sus peticiones.

Ese mismo día fue invitado por el presidente Abinader a su rendición de cuentas el pasado 16 de agosto en el Congreso Nacional, donde no solo participó, sino que también varios medios lo entrevistaron acerca de la experiencia vivida en el lugar al que quizás había soñado ir, pero no a esta edad.

Pico de Oro también visitó al Palacio Nacional junto a su familia, donde conversó con la primera dama Raquel Arbaje sobre sus aspiraciones académicas, la situación de su centro educativo y de lo que quiere ser en el futuro, en lo que no descarta la posibilidad de ser presidente de la República Dominicana.

Hensel se dio a conocer por una brillante exposición ante el presidente Luis Abinader.VÍCTOR RAMÍREZ/LD

Al conversar con un equipo del Listín Diario, Hensel Aquino contó cómo fue adquiriendo esa destreza para hablar ante el público.

Lo atribuye a que tuvo una infancia muy divertida junto a sus padres, la profesora Estela Margarita García, Jenry Aquino y su hermano gemelo Hendel Aquino García, quienes juegan un rol fundamental en su formación y buen manejo de la palabra.

Otro de los factores que le ayudaron a perder el miedo escénico es que desde siempre se ha mantenido envuelto en un ambiente religioso. “Mi familia desde siempre me ha inculcado asistir a la iglesia. Eso también me ayudó mucho a perder la timidez y a ser más abierto. Mi abuela, Jesucita Alexis (Dada) y mi tía Fátima, siempre me motivaron a buscar a Dios. Gracias a eso fui aprendiendo a relacionarme con la gente y a expresarme de manera correcta”, explica.

Hensel sueña con culminar su escolaridad y seguir sus estudios superiores en Relaciones Internacionales y Derecho para así aportar al desarrollo de la nación.

Un discurso espontáneo

El pequeño, quien desde esa experiencia ante el presidente de la República ha experimentado un cambio radical en su corta vida, al preguntarle si su discurso ante el mandatario fue preparado, dice que su participación fue totalmente espontánea.

“Yo mismo le pedí la palabra al presidente. Estaba sentado cerca de él y cuando vi que el acto iba a terminar sin mencionar las necesidades de mi escuela, tomé la iniciativa y le pregunté si podía decirle algo y me dijo que sí, y de inmediato las palabras salieron solas”, cuenta Pico de Oro, quien está consciente de que este sobrenombre puede ser una cosa del momento o también le puede acompañar para toda la vida y ser parte de su historia.

Aun con la emoción palpable de aquel día que le cambió su estilo y forma de vida, el adolescente dice que se siente muy contento porque a partir de ahí ha tenido la oportunidad de compartir con varias personalidades y autoridades del país, a las que admira y siempre soñó conocer.

Al preguntarle si confía en que el presidente Abinader cumplirá sus peticiones, dice estar totalmente seguro de que lo hará.

Tiene mucha fe de que las promesas del gobernante no quedarán en el olvido. “Tengo la certeza de que así será y como muestra de esto ya las autoridades están evaluando el centro educativo”, expresó.

Mensaje a los funcionarios

Como un adolescente con visión y pensamientos claros que auguren un buen futuro para la nueva generación, Hensel exhorta a los funcionarios a usar el poder que ostentan para ayudar a la sociedad y no para aprovecharse de ella.

Les recuerda a quienes ocupan cargos importantes a utilizar sus posiciones como una oportunidad para servir y no para servirse.

Y a su generación le hace un llamado a no rendirse. Entiende que aún en el país hay muchas oportunidades y, en consecuencia, exhorta a los jóvenes a ser persistentes, confiar en Dios y en los estudios para lograr sus metas, ya que a su juicio la educación es la clave del éxito.

Hensel junto a su madre y su hermano.VÍCTOR RAMÍREZ/LD

Asimismo, les sugirió a hacer un uso razonable de las redes sociales, sacar de ellas la parte educativa y lo que aporte a sus conocimientos.

También a obviar las informaciones negativas que no les sumes, usarlas bajo la supervisión de un adulto y para las cosas que realmente necesiten.

Más de Pico de Oro

Al adolecente, quien cuenta con varios reconocimientos que destacan su excelencia académica para mantenerse actualizado y sobre los temas del país y el mundo, le gusta leer libros de pensamiento crítico, psicología, análisis y de auto superación.

Sueño

Dentro de sus aspiraciones cuando sea adulto, están ser un líder para contribuir al desarrollo y fortalecimiento del país, ser diplomático y si Dios se lo permite, incluso le gustaría llegar a ser presidente de la República.