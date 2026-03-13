Al menos 28 dominicanos detenidos en la frontera sur de EE.UU. en 2026

Al menos 28 dominicanos han sido detenidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) en la frontera entre Estados Unidos y México durante el año fiscal 2026, informaron este jueves autoridades estadounidenses.

La cifra representa una reducción importante respecto a años anteriores. En 2025, por ejemplo, casi 400 dominicanos fueron arrestados al intentar cruzar irregularmente hacia territorio estadounidense.

“Este año ya llevamos 28 personas de República Dominicana”, informó Rod Kise, portavoz de la Oficina de Asuntos Públicos de la Patrulla Fronteriza en el sector del Valle del Río Grande, una de las zonas más transitadas para la migración irregular.

De ese total, tres pertenecían a familias completas, mientras 25 eran adultos que viajaban solos. Kise indicó que no se ha registrado ningún menor dominicano sin compañía.

La diferencia con el año anterior es notable: en 2025, la Patrulla Fronteriza arrestó 101 dominicanos pertenecientes a unidades familiares, 207 adultos solteros y 16 menores no acompañados, lo que elevó la cifra total a 324 detenciones.

Todos los dominicanos detenidos este año cruzaron las aguas del Río Bravo —como se le conoce en México— para intentar ingresar irregularmente a Estados Unidos, según las autoridades.

Listín Diario accedió al área donde el presidente Donald Trump -en sus dos administraciones- ha levantado un muro fronterizo para dividir EEUU de México, como parte del endurecimiento de su política migratoria.

Periodistas latinoamericanos visitaron el Valle del Río Grande y recorrieron la ribera del Río Bravo, así como caminos utilizados por migrantes. El trayecto también incluyó un recorrido en botes a cargo de oficiales de la división aérea y marítima de la CBP.

La visita forma parte de un programa de cobertura sobre inmigración organizado por el Departamento de Estado de Estados Unidos y la firma de periodismo Inquire First.

Un flujo migratorio en baja

El sector del Valle del Río Grande, ubicado en el extremo sur de Texas, ha sido durante muchos años uno de los principales puntos de entrada para migrantes provenientes de Centroamericana y Sudamérica.

La vigilancia de puntos fronterizos se realiza por aire, mar y tierra.EXTERNA

Hace dos, tres o cuatro años, la Patrulla Fronteriza detenía entre 2,000 y 3,000 personas cada día en esa zona, de acuerdo con declaraciones de Kise.

Sin embargo, tras la ofensiva de Trump contra la migración irregular, el flujo ha disminuido drásticamente.

“Desde que esta administración empezó, los números han bajado mucho”, afirmó el portavoz a los periodistas.

Aun así, el Valle del Río Grande sigue siendo la zona fronteriza con más detenciones: solo en lo que va del año fiscal, las autoridades han arrestado 5,832 migrantes en este sector, según cifras de la CBP.

La mayoría proviene de México (2,970), seguido de Guatemala (879), Honduras (581) y El Salvador (276). Otros 1,126 migrantes pertenecen a distintas nacionalidades.

De ese total: 4,761 son adultos solteros, 730 menores no acompañados y 341 integrantes de unidades familiares.

A nivel general, en todas las zonas fronterizas, las autoridades estadounidenses han detenido 27,879 migrantes durante el presente año fiscal, de los cuales 18,900 son mexicanos.

Evidencias del tráfico de migrantes

Aunque el flujo migratorio ha disminuido, el terreno aún guarda evidencias de las rutas utilizadas por los migrantes recientemente. En varias zonas cercanas al río todavía se observan pulseras de colores tiradas en el suelo y objetos personales.

Según las autoridades, estas pulseras son colocadas por los traficantes de personas para identificar a quienes han pagado el traslado. Al llegar al destino acordado, los migrantes suelen arrojarlas al piso.

Hay azules, amarillas, rojas, moradas… y muchas con palabras como “Llegadas” o “Entradas”, según constató Listín Diario.

La escena, explican los agentes, recuerda el intenso flujo migratorio que se vivía hace pocos años. “Aquí parecía un campo de recreación donde había cantidades de personas que se reunían”, explicó Susana González, especialista de la Oficina Asuntos Públicos de la Patrulla Fronteriza.

“Hace dos o tres años aquí había muchísima gente. Había cantidades de brazaletes, ropa, bolsas, comida. Como pueden ver el día de hoy aún sigue siendo utilizado. Ya no al nivel como lo veíamos hace algunos años. Y, por lo visto, aún siguen utilizando las mismas tácticas que hace algún tiempo”, agregó.

El negocio de los coyotes

Los traficantes de personas —conocidos como “coyotes”— cobran sumas elevadas de dinero para facilitar el cruce irregular hacia Estados Unidos.

Según Kise, el costo del trayecto puede variar entre 5,000 y 18,000 dólares, dependiendo del país de origen del migrante.

El portavoz envió un mensaje a quienes consideran emprender esa travesía: “No crean nada de lo que dicen los coyotes. Ellos solo quieren su dinero”, advirtió. “Los tratan como ganado. Si alguien no puede seguir con el grupo, lo dejan atrás. No les importa lo que les pase”.

Características del muro

Listín Diario, junto a otros medios, recorrió distintos tramos del muro fronterizo construido tanto por el presidente Trump en sus dos administraciones como por gobiernos pasados.

El muro que construye la gestión del presidente Donald Trump es más alto y robusto que los anterioresEXTERNA

El muro actual es más alto y robusto que los anteriores, con una altura aproximada de 30 pies (9.1 metros). También incorpora placas metálicas gruesas que no existían en las versiones más antiguas. Los tramos anteriores, construidos en administraciones pasadas, son más bajos y con rejas, aunque también permanecen reforzados.